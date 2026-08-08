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Sultanpur News: हिन्दुस्तान ओलंपियाड के विजेताओं को मिले चेक व प्रमाणपत्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: मोतिगरपुर में टेक्नोटेक प्ले एंड लर्न स्कूल के विद्यार्थियों ने हिंदुस्तान ओलंपियाड परीक्षा-2025 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। पहले स्थान पर रहने वाले वेदांश पाण्डेय को 3100 रुपये का पुरस्कार दिया गया। 20 से अधिक विद्यार्थियों ने टॉप-10 में स्थान बनाया। विद्यालय ने विद्यार्थियों की मेहनत और शिक्षक-परिवार के समर्थन की सराहना की।

Sultanpur News: हिन्दुस्तान ओलंपियाड के विजेताओं को मिले चेक व प्रमाणपत्र

Sultanpur News: मोतिगरपुर, संवाददाता। हिंदुस्तान समाचार पत्र की ओर से आयोजित हिंदुस्तान ओलंपियाड परीक्षा-2025 में दियरा चौराहा स्थित टेक्नोटेक प्ले एंड लर्न स्कूल के विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया। शनिवार को विद्यालय में सम्मान समारोह आयोजित कर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र वेदांश पाण्डेय को प्रबंधक इंजीनियर मोहन मिश्र ने 3100 रुपये का चेक प्रदान किया। साथ ही ओलंपियाड में सफल सभी विद्यार्थियों को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया। ओलंपियाड परीक्षा में विद्यालय के छात्र वेदांश पाण्डेय ने जिला स्तर पर प्रथम स्थान हासिल कर विद्यालय का नाम रोशन किया। वहीं 20 से अधिक विद्यार्थियों ने जिले की टॉप-10 रैंक में स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया।

विद्यार्थियों की इस उपलब्धि से विद्यालय परिवार में हर्ष का माहौल रह। प्रबंधक इं मोहन मिश्र ने कहा कि विद्यार्थियों की सफलता ही किसी विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान है। बच्चों को पाठ्यक्रम तक सीमित न रखकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए प्रेरित किया जाता है, ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का बेहतर मंच मिल सके। उन्होंने कहा कि ओलंपियाड में विद्यार्थियों की सफलता उनके परिश्रम, शिक्षकों के मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। प्रधानाचार्या बिंदु तिवारी ने कहा कि विद्यार्थियों की यह उपलब्धि अन्य छात्र-छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत है। विद्यालय भविष्य में भी बच्चों को शैक्षणिक, बौद्धिक एवं रचनात्मक गतिविधियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। समारोह में शिक्षक एसएन पाण्डेय, शिखा, रवि मोदनवाल, प्रदीप शुक्ला, प्रतिमा, सियाराम वर्मा, हर्षित, माया सिंह आदि मौजूद रहे।

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