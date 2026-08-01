Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: छात्र की पिटाई, पुलिस ने की जांच

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: लंभुआ में एक छात्र को आधार कार्ड बनवाने के दौरान कुछ लोगों ने पीटा। छात्र ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवक विद्यालय से छुट्टी लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे रोका गया और हमला किया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई।

Sultanpur News: छात्र की पिटाई, पुलिस ने की जांच

Sultanpur News: लंभुआ। आधार कार्ड बनवाने जा रहे एक छात्र के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की। पीड़ित युवक ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी, पुलिस ने जांच शुरू की। छात्र के अनुसार वह विद्यालय से छुट्टी लेकर आधार कार्ड बनवाने के लिए लंभुआ नगर पंचायत जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और कथित रूप से मारपीट कर दी। घटना के बाद घायल युवक कोतवाली पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur News Complaint अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।