Sultanpur News: छात्र की पिटाई, पुलिस ने की जांच
Sultanpur News: लंभुआ में एक छात्र को आधार कार्ड बनवाने के दौरान कुछ लोगों ने पीटा। छात्र ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। युवक विद्यालय से छुट्टी लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में उसे रोका गया और हमला किया गया। घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई।
Sultanpur News: लंभुआ। आधार कार्ड बनवाने जा रहे एक छात्र के साथ कुछ लोगों द्वारा मारपीट की। पीड़ित युवक ने कोतवाली पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी, पुलिस ने जांच शुरू की। छात्र के अनुसार वह विद्यालय से छुट्टी लेकर आधार कार्ड बनवाने के लिए लंभुआ नगर पंचायत जा रहा था। रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया और कथित रूप से मारपीट कर दी। घटना के बाद घायल युवक कोतवाली पहुंचा और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी।
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