Sultanpur News: त्योहारों व कांवड़ यात्रा को लेकर एसपी ने की ऑनलाइन समीक्षा
Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर चारू निगम ने आगामी पर्वों एवं कानून-व्यवस्था की तैयारियों की
Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर चारू निगम ने आगामी पर्वों एवं कानून-व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा सोमवार को ऑनलाइन किया। इसमें शामिल सभी सीओ, थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों को सतर्कता बरतने का आदेश दिया। आगामी त्योहारों, श्रावण मास में निकलने वाली कांवड़ यात्रा एवं चेहल्लुम के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था तथा आवश्यक पुलिस प्रबंधों की प्रभावी समीक्षा के लिए एसपी ने अपने आवास से समीक्षा की। बैठक में संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था, कांवड़ यात्रा मार्गों पर पुलिस प्रबंधन, यातायात व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने, चेहल्लुम के अवसर पर सुरक्षा इंतजाम तथा अन्य आवश्यक पुलिस व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
एसपी ने श्रावण मास, कांवड़ यात्रा एवं चेहल्लुम के दृष्टिगत कानून-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण तथा अन्य आवश्यक पुलिस व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा कर सभी को सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी क्षेत्राधिकारीगण, प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष एवं चौकी प्रभारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए निर्देशित किया कि सभी तैयारियां समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से पूर्ण कर प्रत्येक आयोजन को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना सुनिश्चित करें।
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