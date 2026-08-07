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Sultanpur News: पिता को जान से मारने की धमकी व घर से निकालने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: लम्भुआ के जगत नारायन मिश्र ने पुलिस में तहरीर देकर अपने बड़े बेटे रामयज्ञ मिश्र पर आरोप लगाया है कि उसने पैतृक मकान का बंटवारा न चाहते हुए उसे घर से निकालने और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

Sultanpur News: पिता को जान से मारने की धमकी व घर से निकालने का आरोप

Sultanpur News: लम्भुआ, संवाददाता। पैतृक मकान के बंटवारे को लेकर एक बेटे पर पिता को जान से मार डालने व घर निकालने आरोप लगा है। पुलिस ने पिता की तहरीर पर आरोपी पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज का जांच शुरू की है। लम्भुआ कोतवाली क्षेत्र के विवेक नगर वार्ड निवासी जगत नारायन मिश्र ने पुलिस को तहरीर देकर अवगत करवाया कि वह अपने पैतृक मकान में 35-36 वर्षों से परिवार के साथ रह रहे हैं। आरोप है कि बड़ा बेटा रामयज्ञ मिश्र पूरे मकान पर अकेले कब्जा करना चाहता है। उसने नगर पंचायत में मकान को गलत तरीके से अपने और पत्नी के नाम दर्ज करा लिया था।

आपत्ति के बाद प्रार्थी का नाम फिर से दर्ज हुआ। उसका बेटा आज भी कुछ कमरों में ताला लगाकर रखता है। जब बंटवारे की बात करते हैं तो गाली-गलौज कर घर से निकालने की धमकी देता है। पीड़ित पिता के अनुसार 6 अगस्त की सुबह लगभग साढ़े आठ बजे आरोपी बेटे ने उन्हें धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। इससे पहले 4 अगस्त को उसने बहू आभा मिश्रा के साथ भी गाली-गलौज कर घर से निकालने का प्रयास किया और कमरे में तोड़-फोड़ की। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक धीरज कुमार ने बताया कि पिता की तहरीर पर आरोपी बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।

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