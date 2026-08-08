Sultanpur News: माइनर की पटरी से 50 मीटर से अधिक मिट्टी चोरी
Sultanpur News: सुलतानपुर में बभनगवा माइनर की पटरी से 50 मीटर मिट्टी की चोरी होने से नहर की पटरी कमजोर पड़ गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मिट्टी लगातार हटाई जा रही है और जिम्मेदार विभाग को जानकारी तक नहीं है। अगर जल्द ही उपाय नहीं किए गए, तो बारिश के दौरान कटान होने का खतरा बढ़ सकता है।
Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता । बभनगवा माइनर की पटरी से मिट्टी चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। भदैंया ब्लॉक क्षेत्र की नरहरपुर ग्राम पंचायत में जंजीरा बाबा स्कूल के पास माइनर की पटरी पर बंधे के रूप में रखी गई करीब 50 मीटर से अधिक मिट्टी को ट्रैक्टर-ट्राली लगाकर उठा लिया गया। मिट्टी हटाए जाने से नहर की पटरी कमजोर हो गई है और बारिश के दौरान कटान का खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक माइनर की पटरी से मिट्टी निकालकर लगातार ले जाई गई, लेकिन जिम्मेदार विभाग को इसकी भनक तक नहीं लगी। यदि समय रहते पटरी को दुरुस्त नहीं कराया गया तो तेज बारिश के दौरान नहर में पानी बढ़ने पर कटान होने की आशंका बनी हुई है।
इससे आसपास के खेतों और ग्रामीणों को भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। एसडीओ योगेश कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जानकारी मिली है। देहात कोतवाली के हल्का दरोगा को फोन पर मौखिक सूचना दी गई है। मामले में लिखित तहरीर देने के लिए जिलेदार को बोला गया है।पहले भी हो चुकी है मिट्टी चोरी : इससे पहले भी इसी क्षेत्र में नहर की पटरी से मिट्टी चोरी किए जाने का मामला सामने आ चुका है। उस प्रकरण में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। हालांकि, मामले का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस की जांच सिर्फ औपचारिकता तक ही सीमित रह गई है। एक बार फिर दोबारा उसी क्षेत्र में नहर की पटरी से मिट्टी गायब होने से सवाल उठ रहा है कि आखिर जिम्मेदार विभाग की निगरानी व्यवस्था कहां हैं।
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