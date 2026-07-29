Sultanpur News: सावन मास आज से, पूजन अर्चन के लिए शिवालय तैयार किए गए

Sultanpur News: सुलतानपुर में पवित्र सावन मास की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। शिवालयों की सफाई और कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पेयजल, छाया और जूता-चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है।

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता। पवित्र सावन मास का शुभारंभ गुरुवार से हो रहा है, इसको लेकर शिवालयों की साफ- सफाई के साथ यात्रा में कोई व्यवधान न हो की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को जिलेभर के शिवालयों की सफाई की गई। तो वहीं जिला और पुलिस प्रशासन ने जलाभिषेक के लिए निकाले जाने वाली कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान न हो इसकी तैयारी करने में जुटा था। क्योंकि गुरुवार से शुरू होने वाले सावन मास के साथ ही भक्त जल उठाने के लिए कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे, ताकि सोमवार को अपनी कांवड़ के जल से भगवान भोले के शिवलिंग का अभिषेक कर सके। गुरुवार से शुरू हो रहे पवित्र सावन माह में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है।

मंदिरों की सफाई और सजावट बुधवार को पूरे दिन मंदिर परिसरों की विशेष साफ-सफाई की गई। शिवलिंग, गर्भगृह, परिक्रमा मार्ग और मंदिर परिसर को धुलवाकर आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिरों को रंग-बिरंगी झालरों, फूल-मालाओं और विद्युत सजावट से भव्य रूप दिया गया। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था और जूता-चप्पल रखने के स्थान भी बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कुछ मंदिरों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, ताकि भक्त कतारबद्ध होकर भोले का दर्शन आसानी से करके जलाभिषेक कर सके।

सुरक्षा व्यवस्था कई मंदिरों पर सुरक्षा की दृष्टि से स्वयंसेवकों की तैनाती करके सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिससे दर्शन-पूजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। प्रमुख शिवालयों के आसपास यातायात व्यवस्था को भी सुचारु रखने की तैयारी की गई है। मंदिरों के पुजारियों ने बताया कि सावन के पहले दिन प्रातः मंगला आरती के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, विशेष पूजन और श्रृंगार होगा। पूरे दिन श्रद्धालुओं के दर्शन-पूजन का क्रम चलता रहेगा।