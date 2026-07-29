Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: सावन मास आज से, पूजन अर्चन के लिए शिवालय तैयार किए गए

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: सुलतानपुर में पवित्र सावन मास की शुरुआत गुरुवार से हो रही है। शिवालयों की सफाई और कांवड़ यात्रा की तैयारी पूरी कर ली गई है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पेयजल, छाया और जूता-चप्पल रखने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के लिए स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है।

Sultanpur News: सावन मास आज से, पूजन अर्चन के लिए शिवालय तैयार किए गए

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता। पवित्र सावन मास का शुभारंभ गुरुवार से हो रहा है, इसको लेकर शिवालयों की साफ- सफाई के साथ यात्रा में कोई व्यवधान न हो की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बुधवार को जिलेभर के शिवालयों की सफाई की गई। तो वहीं जिला और पुलिस प्रशासन ने जलाभिषेक के लिए निकाले जाने वाली कांवड़ यात्रा में कोई व्यवधान न हो इसकी तैयारी करने में जुटा था। क्योंकि गुरुवार से शुरू होने वाले सावन मास के साथ ही भक्त जल उठाने के लिए कांवड़ यात्रा शुरू करेंगे, ताकि सोमवार को अपनी कांवड़ के जल से भगवान भोले के शिवलिंग का अभिषेक कर सके। गुरुवार से शुरू हो रहे पवित्र सावन माह में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मंदिर प्रशासन ने साफ-सफाई, सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली है।

ये भी पढ़ें:Sawan 1st Day 2026: सावन का पहला दिन कल, जानें शिव पूजन-जलाभिषेक मुहूर्त, भोग, मंत्र और आरती

मंदिरों की सफाई और सजावट

बुधवार को पूरे दिन मंदिर परिसरों की विशेष साफ-सफाई की गई। शिवलिंग, गर्भगृह, परिक्रमा मार्ग और मंदिर परिसर को धुलवाकर आकर्षक ढंग से सजाया गया। मंदिरों को रंग-बिरंगी झालरों, फूल-मालाओं और विद्युत सजावट से भव्य रूप दिया गया। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, छाया, बैठने की व्यवस्था और जूता-चप्पल रखने के स्थान भी बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कुछ मंदिरों में बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई, ताकि भक्त कतारबद्ध होकर भोले का दर्शन आसानी से करके जलाभिषेक कर सके।

ये भी पढ़ें:सावन माह को ले शिवालय समेत घर-आंगन में तैयारी जोरों पर

सुरक्षा व्यवस्था

कई मंदिरों पर सुरक्षा की दृष्टि से स्वयंसेवकों की तैनाती करके सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है, जिससे दर्शन-पूजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न फैले। प्रमुख शिवालयों के आसपास यातायात व्यवस्था को भी सुचारु रखने की तैयारी की गई है। मंदिरों के पुजारियों ने बताया कि सावन के पहले दिन प्रातः मंगला आरती के बाद भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, विशेष पूजन और श्रृंगार होगा। पूरे दिन श्रद्धालुओं के दर्शन-पूजन का क्रम चलता रहेगा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

सावन मास कब से शुरू हो रहा है?
सावन मास का शुभारंभ गुरुवार से हो रहा है।
ये भी पढ़ें:Balrampur News: हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजेगा जिला, सावन मेले की तैयारियां अंतिम चरण में
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।