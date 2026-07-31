Sultanpur News: प्राइवेट विद्युत कर्मियों के सहारे चल रही बिजली व्यवस्था
Sultanpur News: हलियापुर, सुलतानपुर हलियापुर 33/11 सब स्टेशन पर विद्युत कर्मियों की बड़ी कमी है।
Sultanpur News: हलियापुर, सुलतानपुर हलियापुर 33/11 सब स्टेशन पर विद्युत कर्मियों की बड़ी कमी है। मात्र तीन संविदा कर्मियों के सहारे सब स्टेशन चल रहा है। ऐसे में विभाग को विद्युत प्राइवेट मैकेनिक कर्मियों का सहारा लेना पड़ रहा है। सब स्टेशन के जेई परशुराम ने बताया की विभाग में कर्मचारियों की कमी की वजह से बड़ी समस्याएं हैं।जान जोखिम में डालकर यह कर्मी काम कर रहे हैं। हलियापुर उपकेंद्र सबस्टेशन में कुल पांच फीडर हैं। हलियापुर, पिपरी, डोभियारा, टोल प्लाजा, कृषि फीडर। पांच फीडरों में मात्र तीन लाइनमैन संविदा कर्मी हैं। सब स्टेशन पर तीन एसएस श्रवण कुमार पांडे, हरिभान यादव, रामेश्वर कुमार हैं।
प्राइवेट विद्युत कर्मी धर्मजीत उर्फ भुइरा, अमित पांडे, पिछले लगभग 10 वर्षों से सब स्टेशन एरिया क्षेत्र में अपनी सेवाएं देकर पूरे क्षेत्र में फाल्ट ठीक करने का काम कर रहे हैं। क्षेत्र के ज्यादा तर लोग इन दोनों को बिजली कर्मचारी ही समझते हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।