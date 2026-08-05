Sultanpur News: पात्र गृहस्थी परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने पर जोर

Sultanpur News: चांदा में समूह सखियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के गठन और निष्क्रिय समूहों को पुनः सक्रिय करने पर चर्चा की गई। अधिकारियों ने सखियों को निर्देश दिया कि वे नए समूहों का गठन करें और निष्क्रिय समूहों को फिर से सक्रिय किया जाए।

Sultanpur News: चांदा, संवाददाता विकासखंड प्रतापपुर कमैचा के ब्लॉक सभागार में समूह सखियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सहायक विकास अधिकारी ग्राम विकास विनोद कुमार सिंह ने की। बैठक में स्वयं सहायता समूहों के गठन, निष्क्रिय समूहों को पुनः सक्रिय करने तथा पात्र गृहस्थी परिवारों को समूहों से जोड़ने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक की जानकारी बैठक के दौरान समूह सखियों को समूह गठन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही प्रत्येक समूह सखी के लिए रोस्टर निर्धारित किया गया। सभी समूह सखियों को तीन-तीन नए स्वयं सहायता समूहों का गठन कराने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि समूह गठन के कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और पात्र परिवारों को योजनाओं से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास किया जाए।

निष्क्रिय समूहों की सक्रियता बैठक में पूर्व में संचालित वर्तमान में निष्क्रिय हो चुके स्वयं सहायता समूहों को रिवाइव करने पर भी विशेष जोर दिया गया। समूह सखियों को निर्देशित किया गया कि ऐसे समूहों की जानकारी जुटाकर उन्हें दोबारा सक्रिय कराया जाए, ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण परिवार स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। इसके अलावा क्षेत्र के पात्र गृहस्थी श्रेणी के सभी परिवारों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के लिए समूह सखियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने समूहों को मजबूत बनाने और ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सक्रियता से कार्य करने को कहा।