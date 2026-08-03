Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: नहर में कूदी युवती, नहीं मिला सुराग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: कादीपुर में शारदा नहर में कूदने वाली 19 वर्षीय युवती शालू वर्मा की तलाश जारी है। शनिवार रात को यह घटना हुई और खोज अभियान में गोताखोर तथा एसडीआरएफ टीम लगी हुई है। हालांकि, अब तक कोई सफलता नहीं मिली है।

Sultanpur News: नहर में कूदी युवती, नहीं मिला सुराग

Sultanpur News: कादीपुर। शनिवार की रात उन्नीस वर्षीय एक युवती शारदा नहर में कूद गई। उसकी तलाश जारी है। गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम के जवान नहर में तलाश करने में जुटे रहे, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। सीओ विनय गौतम ने बताया कि अजीतपुर बनकेगांव की शालू वर्मा पुत्री राजेश वर्मा गांव के निकट शारदा नहर में शनिवार की रात में लगभग 8 बजे कूद गई । उसकी तलाश गोताखोरों एसडीआरएफ टीम के माध्यम से की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।