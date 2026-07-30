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Sultanpur News: अनियंत्रित स्कूटी खाई में गिरी, युवती गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: चांदा के बैंतीकला गांव के समीप गुरुवार को तेज रफ्तार स्कूटी सड़क किनारे खाई में गिर गई। युवती स्वरूपा (25) गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने एंबुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर किया। पुलिस घटना की जांच कर रही है।

Sultanpur News: अनियंत्रित स्कूटी खाई में गिरी, युवती गंभीर रूप से घायल

Sultanpur News: चांदा, संवाददाता। स्थानीय चांदा कोतवाली क्षेत्र के बैंतीकला गांव के समीप नहर की पटरी पर गुरुवार को एक तेज रफ्तार स्कूटी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में स्कूटी सवार युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल युवती की पहचान स्वरूपा (25) पुत्री मुन्ना, निवासी प्यारेपुर हाजीगंज, थाना चांदा के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घायल युवती को एंबुलेंस की मदद से अस्पताल भिजवाया। चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए जिला मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जानकारी जुटाने के साथ ही दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चांदा राजकुमार वर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिली है सभी पहलुओं पर जांच कर कार्यवाही की जाएगी।उधर, अयोध्या-प्रयागराज हाईवे बाइपास स्थित भुलकी चौराहे पर टाटियानगर की ओर लोहरामऊ की तरफ जा रहे ट्रैक्टर व लोहरामऊ की तरफ से टाटियानगर की ओर जा रही कार की आमने-सामने भिड़त हो गई। इससे कार के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रैक्टर व कार सवार बाल-बाल बच गए।

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