Sultanpur News: बाउण्ड्रीवाल न होने से स्कूली बच्चों को खतरा

Sultanpur News: मोतिगतपुर, संवाददाता शेरपुर लखनी प्राथमिक विद्यालय में चहारदीवारी न होने से बच्चों के लिए खतरा बना हुआ है। विद्यालय के तीन दिशाओं में तालाब होने से खतरा और भी बढ़ जाता है। प्रधानाध्यापक जितेंद्र कुमार मौर्य में मामले की शिकायत बीईओ से की है।ब्लाक मुख्यालय से दस किलोमीटर पूरब शेरपुर लखनी प्राथमिक विद्यालय तीन तरफ से तालाबों से घिरा हुआ है। अब तक इस विद्यालय में चहारदीवारी भी नहीं बन पाई है जिससे बच्चों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। प्रधानाध्यापक ने बताया की विद्यालय के उत्तर दिशा में पहले से ही तालाब है। जुलाई माह में ही पश्चिम व दक्षिण में भी गांव के ही दो लोगों ने अपना पट्टा बताते हुए तालाब की खोदाई करा दिया।