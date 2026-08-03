Sultanpur News: सावन में झूले व कजरी की मंद पड़ती परंपरा

Sultanpur News: करौंदीकला, संवाददाता “झूला डलवइ दा सजनवा सावन आयो रे, कजरी गावत भींज गई अँचरा

Sultanpur News: करौंदीकला, संवाददाता “झूला डलवइ दा सजनवा सावन आयो रे, कजरी गावत भींज गई अँचरा मोरा.. रिमझिम बरसे बदरिया, पिया मिलन की आस जगायो रे..”

सावन का माहौल सावन का महीना केवल मौसम का बदलाव नहीं, बल्कि मनुष्य और प्रकृति के मधुर मिलन का प्रतीक रहा है। जब काले बादल आसमान में छा जाते हैं, हल्की फुहारें धरती को भिगोती हैं और हरियाली चारों ओर मुस्कान बिखेरती है, पहले तब गांवों में जीवन जैसे गुनगुनाने लगता था। इसी प्राकृतिक सौंदर्य के बीच जन्म लेती थी कजरी- विरह, प्रेम और मिलन की भावनाओं से सराबोर वह लोकधुन, जो हर दिल को छू जाती थी।

परंपरा का महत्व एक समय था जब सावन आते ही गांवों का स्वरूप बदल जाता था। आम, नीम और पीपल के पेड़ों पर झूले पड़ते थे, आंगन हरे-भरे हो जाते थे और बहन-बेटियां मायके लौटकर इस ऋतु के उल्लास को दोगुना कर देती थीं। सांझ ढलते ही महिलाओं के समूह कजरी गाते हुए झूले के संग झूम उठते थे। यह केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ आत्मीय संवाद और सामाजिक एकता का प्रतीक था। परंतु बदलते समय के साथ यह सुरीली परंपरा अब धीरे-धीरे खामोश होती जा रही है। आधुनिक जीवन की भागदौड़, मोबाइल और तकनीक की बढ़ती दुनिया ने लोगों को प्रकृति से दूर कर दिया है। सावन की वह रिमझिम अब पहले जैसी नहीं रही और न ही त्योहारों में वह अपनापन और सामूहिकता बची है।

नई पीढ़ी का ज्ञान गांवों में अब झूले विरले ही दिखाई देते हैं और कजरी की गूंज केवल बुजुर्गों की स्मृतियों में सिमटती जा रही है। नई पीढ़ी इन लोक परंपराओं से अनभिज्ञ होती जा रही है, जिससे मनुष्य और प्रकृति के बीच का वह सहज संबंध भी कमजोर पड़ रहा है, जो हमारी संस्कृति की नींव रहा है।

पुनर्जीवित करने की आवश्यकता आज आवश्यकता है कि हम सावन के इस प्राकृतिक और सांस्कृतिक संबंध को पुनः जीवित करने का प्रयास करें। झूले, कजरी और लोकगीत केवल परंपरा नहीं, बल्कि हमारी पहचान हैं। यदि इन्हें संजोया नहीं गया, तो आने वाली पीढ़ियां केवल किताबों में ही उस सावन को खोजती रह जाएंगी, जिसमें कभी पूरा गांव प्रकृति के साथ झूम उठता था।