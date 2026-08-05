Sultanpur News: सेवानिवृत्त कर्मचारी के सम्मान में विदाई समारोह
Sultanpur News: मोतिगरपुर में बुधवार को एक विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभाजीत का सम्मान किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी बलदेव प्रसाद यादव ने उनके लंबे और निष्ठावान सेवाकाल की सराहना की। शिक्षकों और कर्मचारियों ने भावभीनी विदाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रकट की।
Sultanpur News: मोतिगरपुर, संवाददाता ब्लॉक संसाधन केंद्र में बुधवार को सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभाजीत के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी बलदेव प्रसाद यादव ने अंगवस्त्र, स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया।समारोह को संबोधित करते हुए बीईओ ने कहा कि सभाजीत ने अपने लंबे सेवाकाल में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ कार्य किया। कार्यक्रम में शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने भी उनके कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। सभी ने उनके साथ बिताए अनुभवों को साझा किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर एआरपी श्रीमती पूजा सिंह, अमन यादव, पंकज शुक्ल, बलवंत मौर्य, सुरेश कुमार, विनोद कुमार, मनीष सिंह, दानिश आदि रहे।
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