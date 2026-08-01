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Sultanpur News: सेवानिवृत्त कर्मियों की समारोह पूर्वक हुई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ की विदाई समरोह आयोजित किया गया। सेवानिवृत्त कर्मचारी अमर नाथ, राकेश कुमार यादव और सहदेव गौड़ को सम्मानित किया गया। CMS डॉ. आरके यादव और अन्य अतिथियों ने उनके योगदान की सराहना की। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के लिए प्रेरणादायक था।

Sultanpur News: सेवानिवृत्त कर्मियों की समारोह पूर्वक हुई विदाई

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उत्तर प्रदेश जिला के वरिष्ठ सदस्य अमर नाथ, राकेश कुमार यादव एवं सहदेव गौड़ सेवानिवृत्ति पर मेडिकल कॉलेज सभागार में विदाई समरोह आयोजित किया गया। अध्यक्षता करते हुए सीएमएस डॉ.आरके यादव ने कहा कि सेवानिवृत्त होना सतत प्रकिया है। प्रत्येक व्यक्ति जो सेवा में आया है उसे सेवा निवृत्त होना ही है। डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एशोसिएशन के मंत्री लक्ष्मण स्वरुप ने कहा कि तीनों सेवानिवृत्ति कर्मचारी अपनी दूसरी पारी की शुरुआत अपने परिवार के साथ शुरू करें। सभा के अंत में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश गौड़ ने आए हुए अतिथियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चतुर्थ श्रेणी कर्मी स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ है।

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यहां डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एशोसिएशन के अध्यक्ष शशिकांत मिश्र, परिषद अध्यक्ष बिनोद यादव, चतुर्थ श्रेणी मंत्री राम रतन, चुन्नीलाल, कमालुद्दीन मो. अहमद, पूर्व महामंत्री शेष नरायन मिश्रा,अजय मिश्र, जय भीम बौद्ध, फार्मेसिस्ट अजीत सिंह आदि रहे।

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