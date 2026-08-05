Sultanpur News: चेहल्लुम पर निकला गया जुलूस

Sultanpur News: अंजुमन असगरिया वक्फ इमाम बाड़ा हयातनगर में जुलूस निकाला गया। पेशख्वानी डाक्टर रजी जाफर मेंहदी व आबिस रजा सुल्तानी ने किया और‌ मजलिस अली हैदर आब्दी ने‌ पढी। इसके बाद अमारी का जुलूस उठकर करबला पर समाप्त हुआ। दौरान ए जुलूस अंजुमन सज्जादिया जलालपुर, अब्बासिया सुरौली, अब्बासिया फरहत नगर‌ फैजाबाद, अजाए हुसैन सूरौली,‌ नौजवानाने हुसैनी आजम ढ़ व जाफरिया हयात नगर कोटवा ने नौहा मातम किया। संचालन जनाब कसीम आजमी ने किया। इससे पूर्व मजलिस हुई। जिसको मौलाना महताब अब्बास नजफी व मंगलवार को मौलाना शेर हैदर ने मजलिस पढी। उक्त प्रोग्राम में अली रिजवान राना हसन अब्दुल कासिम कायम मेंहदी चांद भी मौजूद रहे।

इसकी जानकारी हैदर अब्बास खान अध्यक्ष हुसैनी शिया वेलफेयर एसोसिएशन सुल्तानपुर ने दी है। चांदा संवाद के अनुसार चेहल्लुम के अवसर पर बुधवार को चांदा कस्बे में मुस्लिम समुदाय की ओर से मातमी जुलूस निकाला गया। जुलूस में बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए और इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया। चांदा कस्बे की स्थानीय मस्जिद से जुलूस की शुरुआत हुई। अकीदतमंद नोहा पढ़ते हुए आगे बढ़े और इमाम हुसैन की याद में मातम किया। जुलूस में शामिल लोगों के लिए रास्ते में जगह-जगह जलपान की व्यवस्था की गई थी। लोगों ने जुलूस में शामिल अकीदतमंदों को पानी और अन्य सामग्री वितरित की। चेहल्लुम के मद्देनजर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रभारी निरीक्षक राजकुमार वर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। पुलिसकर्मियों ने जुलूस के मार्ग पर निगरानी रखते हुए शांतिपूर्ण ढंग से जुलूस संपन्न कराया। जुलूस के दौरान किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार निगरानी करते रहे। इस अवसर पर हाजी लल्लन, सफीक, मोहम्मद अली, सलीम, अनवर, आफताब, अरमान, अनीश, असद सहित बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे।