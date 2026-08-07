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Sultanpur News: अहदा-बिरसिंहपुर मार्ग दो किमी तक गड्ढों में तब्दील

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: मोतिगरपुर के गोशैसिंहपुर मार्ग पर बनी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क वर्षों से मरम्मत का अभाव झेल रही है। सड़क जर्जर होकर बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से सड़क के सुधार की मांग की है।

Sultanpur News: अहदा-बिरसिंहपुर मार्ग दो किमी तक गड्ढों में तब्दील

Sultanpur News: मोतिगरपुर, संवाददाता। गोशैसिंहपुर मार्ग से अहदा गांव होते हुए बिरसिंहपुर मार्ग को जोड़ने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क वर्षों से मरम्मत के अभाव में जर्जर हो चुकी है। सड़क का करीब दो किलोमीटर हिस्सा बड़े-बड़े गड्ढों में तब्दील हो गया है। जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात में गड्ढों में पानी भर जाने से दुर्घटनाओं की आशंका और बढ़ गई है। यह संपर्क मार्ग अहदा प्राथमिक विद्यालय के पास से होकर बिरसिंहपुर मार्ग को जोड़ती है। सड़क दर्जनों गांवों के लोगों के लिए प्रमुख आवागमन मार्ग है। प्रतिदिन मार्ग से स्कूली बच्चे, किसान, दोपहिया और चारपहिया वाहन आवागमन लगा रहता हैं।

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वर्ष 2002 में जिला पंचायत द्वारा इस मार्ग पर मिट्टी , पुलिया निर्माण कराया गया था। इसके बाद लोक निर्माण विभाग ने इसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डामरीकृत कराया, जिससे क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिली। लेकिन समय के साथ सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ता गया और नियमित रखरखाव न होने से इसकी परत उखड़ती चली गई। जिससे सड़क कई स्थानों पर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। बरसात के दौरान गड्ढों में पानी भर जाने से सड़क की वास्तविक स्थिति दिखाई नहीं देती, जिससे वाहन चालक अक्सर असंतुलित हो जाते हैं और दुर्घटना का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 15 वर्षों से सड़क की समुचित मरम्मत नहीं कराई गई। कई बार जनप्रतिनिधियों और संबंधित अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से सड़क बनवाने की मांग की है।

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