Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: कांवड़ यात्रा व चहल्लुम समेत त्योहारों के तैयारियों की हुई समीक्षा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: सुलतानपुर में श्रावण मास के दौरान होने वाली कांवड़ यात्रा और अन्य त्योहारों की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई। पालिका चेयरमैन प्रवीन कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में सफाई, विद्युत और जल-कल विभागों के अधिकारियों ने तैयारी की समीक्षा की। सथ-साथ, साफ-सफाई और जल-भराव को रोकने के निर्देश दिए गए।

Sultanpur News: कांवड़ यात्रा व चहल्लुम समेत त्योहारों के तैयारियों की हुई समीक्षा

Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। श्रावण मास में आयोजित होने वाली जिला मुख्यालय से कांवड़ यात्रा एवं अन्य त्योहारों व चहल्लुम के दृष्टिगत पालिका ओर से हो रही तैयारियों की पालिका सभागार में बुधवार को चेयरमैन प्रवीन कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। सफाई विभाग, मार्ग प्रकाश एवं जल-कल विभाग के अधिकारियों व सभासदों की मौजूदगी में तैयारियों की समीक्षा कर लापरवाही से दूर ड्यूटी पर रहने की नसीहत दी। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि गतवर्षों की भांति श्रावण मास में नगर के सभी मन्दिरों के आस-पास की साफ-सफाई व गन्दगी होने पर कूड़ा उठान की तात्कालिक करें। नाला-नालियों व मार्गों पर कहीं भी जल-भराव की स्थिति न हो।

ये भी पढ़ें:Hajipur News: नप के कार्यपालक पदाधिकारी ने कांवर मार्ग का किया परिभ्रमण, तैयारियों का लिया जायजा

यह सुनिश्चित किये जाने, विशेषकर प्रत्येक सोमवार को सफाई कार्य के साथ चूना व एण्टीलार्वा छिड़काव आदि की व्यवस्थाएं, फागिंग तथा मन्दिरों के निकट करें। विद्युत पोलों का निरीक्षण कर खराब लाइटों को तत्काल ठीक कराएं।आवश्यकतानुसार पेयजल टैंकर की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा चहल्लुम के अवसर पर अटल पर्यावरण पार्क के बगल स्थित करबला की विशेष साफ-सफाई व चूना छिड़काव तथा चहल्लुम जुलूस मार्ग की समुचित साफ-सफाई की व्यवस्थाएं की जाए। पालिकाध्यक्ष ने अपील की कि सभी पर्व आपसी सद्भाव, प्रेम व भाईचारे के साथ मनाएं। यहां अधिशासी अधिकारी लाल चन्द्र सरोज, सभासद अरशद हबीब, अफजल अंसारी,अजय सिंह, मनीष जायसवाल, मंगरू प्रसाद प्रजापति, सफाई प्रभारी हनुमान सिंह, लेखाकार सुनील श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक पुनीत कुमार गुप्ता, प्रभारी सफाई हनुमान सिंह, प्रभारी मार्ग प्रकाश अजय तिवारी व वार्डों के सफाई नायक मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।