Sultanpur News: कांवड़ यात्रा व चहल्लुम समेत त्योहारों के तैयारियों की हुई समीक्षा

Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। श्रावण मास में आयोजित होने वाली जिला मुख्यालय से कांवड़ यात्रा एवं अन्य त्योहारों व चहल्लुम के दृष्टिगत पालिका ओर से हो रही तैयारियों की पालिका सभागार में बुधवार को चेयरमैन प्रवीन कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। सफाई विभाग, मार्ग प्रकाश एवं जल-कल विभाग के अधिकारियों व सभासदों की मौजूदगी में तैयारियों की समीक्षा कर लापरवाही से दूर ड्यूटी पर रहने की नसीहत दी। पालिकाध्यक्ष ने कहा कि गतवर्षों की भांति श्रावण मास में नगर के सभी मन्दिरों के आस-पास की साफ-सफाई व गन्दगी होने पर कूड़ा उठान की तात्कालिक करें। नाला-नालियों व मार्गों पर कहीं भी जल-भराव की स्थिति न हो।

यह सुनिश्चित किये जाने, विशेषकर प्रत्येक सोमवार को सफाई कार्य के साथ चूना व एण्टीलार्वा छिड़काव आदि की व्यवस्थाएं, फागिंग तथा मन्दिरों के निकट करें। विद्युत पोलों का निरीक्षण कर खराब लाइटों को तत्काल ठीक कराएं।आवश्यकतानुसार पेयजल टैंकर की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा चहल्लुम के अवसर पर अटल पर्यावरण पार्क के बगल स्थित करबला की विशेष साफ-सफाई व चूना छिड़काव तथा चहल्लुम जुलूस मार्ग की समुचित साफ-सफाई की व्यवस्थाएं की जाए। पालिकाध्यक्ष ने अपील की कि सभी पर्व आपसी सद्भाव, प्रेम व भाईचारे के साथ मनाएं। यहां अधिशासी अधिकारी लाल चन्द्र सरोज, सभासद अरशद हबीब, अफजल अंसारी,अजय सिंह, मनीष जायसवाल, मंगरू प्रसाद प्रजापति, सफाई प्रभारी हनुमान सिंह, लेखाकार सुनील श्रीवास्तव, कार्यालय अधीक्षक पुनीत कुमार गुप्ता, प्रभारी सफाई हनुमान सिंह, प्रभारी मार्ग प्रकाश अजय तिवारी व वार्डों के सफाई नायक मौजूद रहे।