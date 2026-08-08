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Sultanpur News: पांच फीडरों की बिजली गुल, एक लाख की आबादी प्रभावित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: मोतिगरपुर में विद्युत उपकेंद्र दियरा पर शनिवार को तकनीकी मरम्मत कार्य के कारण पांच फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे क्षेत्र की एक लाख आबादी को भीषण गर्मी में समस्याओं का सामना करना पड़ा। पेयजल और छोटे उद्योग भी प्रभावित हुए। विभाग ने शाम 6:30 बजे तक आपूर्ति बहाल करने की सूचना दी है।

Sultanpur News: पांच फीडरों की बिजली गुल, एक लाख की आबादी प्रभावित

Sultanpur News: मोतिगरपुर, संवाददाता। विद्युत उपकेंद्र दियरा में शनिवार दोपहर मरम्मत कार्य शुरू होने से पांच फीडरों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे क्षेत्र की करीब एक लाख आबादी को भीषण गर्मी और उमस में परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली आधारित छोटे उद्योगों के साथ ही पेयजल व्यवस्था भी प्रभावित रही। विभाग ने शाम करीब 6:30 बजे तक आपूर्ति बहाल होने की संभावना जताई है। ‎थाना क्षेत्र के दियरा चौराहे के समीप स्थित 33/11 केवी उपकेंद्र पर दोपहर करीब 12 बजे तकनीकी टीम ने काम शुरू किया। इनकमिंग मशीनों में जर्जर और खराब उपकरणों की मरम्मत के लिए दियरा, पहाड़पुर, बरौंसा, इंडोडच और मोतिगरपुर फीडरों को बंद करना पड़ा।

अचानक बिजली बंद होने से उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ी। खासकर पानी की मोटरें न चलने से कई परिवारों के सामने पेयजल का संकट खड़ा हो गया। ‎विभाग की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप पर मरम्मत कार्य की जानकारी देते हुए शाम 6:30 बजे तक आपूर्ति बहाल किए जाने की सूचना दी गई। उपकेंद्र के जेई अरशद ने बताया कि बार-बार ट्रिपिंग और इनकमिंग मशीन में खराबी की समस्या को देखते हुए मरम्मत कराई जा रही है। तकनीकी टीम उपकरणों को दुरुस्त करने में जुटी है। कार्य पूरा होते ही आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। वहीं लोगों का कहना है मरम्मत मेंटेनेंस कार्य के लिए पहले से ही बिजली विभाग सूचना देता है लेकिन उमस भरी गर्मी मे दिन भर बिजली न रहने से बच्चों, बुजुर्गों को भारी समस्या से जूझना पड़ा।

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