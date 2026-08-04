Sultanpur News: हालापुर फीडर में फाल्ट से आपूर्ति रही ठप, 50 गांवों में छाया रहा अंधेरा

Sultanpur News: जयसिंहपुर, संवाददाता। बिरसिंहपुर विद्युत उपकेंद्र से जुड़े हालापुर फीडर की बिजली सोमवार रात करीब आठ बजे फाल्ट के चलते अचानक गुल हो गई। इससे फीडर से जुड़े लगभग 50 गांवों में अंधेरा छा गया और करीब दो लाख उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। उमस भरी गर्मी के बीच बिजली कटने से लोगों की रात बेचैनी में गुजरी। पेयजल आपूर्ति, घरेलू कामकाज और छोटे कारोबार भी प्रभावित रहे। ग्रामीणों का कहना है कि हालापुर फीडर पर आए दिन फाल्ट होना अब आम बात बन गई है। बीते एक माह में करीब चार बार इसी तरह से रात के समय बिजली आपूर्ति ठप हो चुकी है।

उपभोक्ताओं का आरोप है कि फीडर के कई स्थानों पर विद्युत तार पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। हल्की हवा या सामान्य दबाव पड़ने पर भी तार टूटकर गिर जाते हैं, जिससे आपूर्ति बाधित हो जाती है। लोगों का कहना है कि रात के समय उपकेंद्र पर कोई लाइनमैन इस फीडर पर उपलब्ध नहीं रहता। ऐसे में फाल्ट होने के बाद उसे तत्काल ठीक नहीं किया जाता और उपभोक्ताओं को पूरी रात बिजली का इंतजार करना पड़ता है। कई बार सुबह होने के बाद ही मरम्मत कार्य शुरू हो पाता है।इससे ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस बार करीब 17 घंटे बिजली आपूर्ति वाधित रही। मंगलवार को दोपहर में फाल्ट दुरुस्त किया जा सका। क्षेत्र के उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद जर्जर तारों को बदलने और फीडर के रखरखाव की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते पुराने तार बदले जाएं और रात के समय भी लाइनमैन की ड्यूटी सुनिश्चित की जाए तो बार-बार होने वाले फाल्ट से काफी हद तक राहत मिल सकती है। ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से हालापुर फीडर की तकनीकी जांच कराकर जर्जर तारों को तत्काल बदलने, नियमित अनुरक्षण कराने तथा रात्रि पाली में लाइनमैन की तैनाती सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि उपभोक्ताओं को बार-बार होने वाली बिजली कटौती से राहत मिल सके।