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Sultanpur News: चोरी के माल संग दो आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर के मलिकपुर अहिरौली गांव में हुई चोरी की घटना का खुलासा पुलिस ने किया। पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की एक जोड़ी पायल और 1,770 रुपये बरामद किए। अज्ञात चोरों ने 18/19 जुलाई की रात को रामलाल के घर से जेवरात और नकदी चुराई थी।

Sultanpur News: चोरी के माल संग दो आरोपी गिरफ्तार

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता । करीब पंद्रह दिन पहले देहात कोतवाली क्षेत्र के मलिकपुर अहिरौली गांव में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की एक जोड़ी पायल और 1,770 रुपये नकद बरामद किए हैं। दोनों को न्यायालय भेज दिया गया है। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के मलिकपुर अहिरौली गांव निवासी रामलाल पुत्र त्रियुगी प्रसाद के घर में 18/19 जुलाई की रात अज्ञात चोरों ने घुसकर जेवरात और नकदी चोरी कर ली थी। बदमाशों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। इस संबंध में कोतवाली देहात थाने में मुकदमा दर्ज कर विवेचना की जा रही थी।

जांच के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर वजूपुर निवासी रवीन्द्र पुत्र राजेन्द्र (21) और नरेश पुत्र शिव प्रसाद (25) को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की एक जोड़ी सफेद धातु की पायल तथा 1,770 रुपये नकद बरामद किए। बरामदगी के बाद दोनों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया। सोमवार को देहात कोतवाली में प्रभारी निरीक्षक धर्मवीर सिंह की मौजूदगी में लम्भुआ सीओ ऋतिक कपूर ने घटना का अनावरण किया। बताया कि, अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अभिषेक सिंह, हेड कांस्टेबल प्रदीप सरोज, शिव शंकर और बृजेश यादव शामिल रहे।

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