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Sultanpur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक के मामले में अज्ञात पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: दोस्तपुर में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 23 जुलाई को, लल्लन अपने भाई के साथ सब्जी लेकर घर लौट रहे थे, जब उनकी बाइक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी। घायल युवक का इलाज लखनऊ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।

Sultanpur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक के मामले में अज्ञात पर केस

Sultanpur News: दोस्तपुर, संवाददाता थाना क्षेत्र के ताजुद्दीनपुर स्थित ईंट भट्ठे के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सहिनवां नया का पूरा निवासी लालजी पुत्र शंकर बनराजा की तहरीर के अनुसार, 23 जुलाई की सुबह करीब 8:30 बजे उनके भाई लल्लन (39) मोटरसाइकिल से छीतेपट्टी से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे।इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें पहले सीएचसी दोस्तपुर, फिर जिला अस्पताल अंबेडकरनगर ले गए, जहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया।

वर्तमान में उनका इलाज लखनऊ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक नारदमुनि सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।

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