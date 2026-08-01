Sultanpur News: सड़क दुर्घटना में घायल युवक के मामले में अज्ञात पर केस
Sultanpur News: दोस्तपुर में एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 23 जुलाई को, लल्लन अपने भाई के साथ सब्जी लेकर घर लौट रहे थे, जब उनकी बाइक को तेज रफ्तार वाहन ने टक्कर मारी। घायल युवक का इलाज लखनऊ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है।
Sultanpur News: दोस्तपुर, संवाददाता थाना क्षेत्र के ताजुद्दीनपुर स्थित ईंट भट्ठे के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक के मामले में पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सहिनवां नया का पूरा निवासी लालजी पुत्र शंकर बनराजा की तहरीर के अनुसार, 23 जुलाई की सुबह करीब 8:30 बजे उनके भाई लल्लन (39) मोटरसाइकिल से छीतेपट्टी से सब्जी लेकर घर लौट रहे थे।इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें पहले सीएचसी दोस्तपुर, फिर जिला अस्पताल अंबेडकरनगर ले गए, जहां से ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया।
वर्तमान में उनका इलाज लखनऊ के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक नारदमुनि सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।