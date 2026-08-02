Sultanpur News: चेकिंग में तमंचे संग युवक गिरफ्तार
Sultanpur News: सुलतानपुर में नगर कोतवाली पुलिस ने भट्ठी जरौली गांव के दिलशाद उर्फ बाबू पुद्ध इस्तेखार अहमद को 12 बोर तमंचा और कारतूश के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश किया। गिरफ्तार युवक का पूर्व का अपराधिक इतिहास भी है।
Sultanpur News: सुलतानपुर। नगर कोतवाली पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पोस्टमार्टम के सामने भट्ठी जरौली गांव के दिलशाद उर्फ बाबू पुद्ध इस्तेखार अहमद को 12 बोर तमंचा व एक कारतूश के साथ दबोच लिया। इसके बाद पुलिस पकड़े गए आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर उसे रिमांड मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। गिरफ्तार युवक का अपराधिक इतिहास भी है।
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