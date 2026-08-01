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Sultanpur News: दो गिरफ्तार, 15 लीटर शराब बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: कादीपुर में कोतवाली पुलिस ने छापेमारी कर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से 15 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की। ये दोनों शराब बेचने जा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छोटई के घर के पास जंगल में उन्हें पकड़ा।

Sultanpur News: दो गिरफ्तार, 15 लीटर शराब बरामद

Sultanpur News: कादीपुर। कोतवाली पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर छापा मारकर दो व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 15 लीटर देशी शराब बरामद किया। दोनों शराब बेचने जा रहे थे। शुक्रवार की शाम कोतवाली के उपनिरीक्षक आनंद बाजपेई खतीवपुर बाजार में मौजूद थे। तभी मुखबिर की सूचना पर कादीपुर खुर्द गांव में छोटई के घर के पास जंगल में पहुंचे तो देखा तो एक व्यक्ति प्लास्टिक की पिपिया में दस लीटर अवैध देशी शराब लेकर ईंट भट्ठे की तरफ बेचने जा रहा था। पुलिस ने शराब के साथ उसे गिरफ्तार कर लिया।

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