Sultanpur News: तीन बकरी चोर गिरफ्तार, दो बकरी और रुपया बरामद
Sultanpur News: गोसाईगंज पुलिस ने शनिवार को तीन बकरी चोरों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। चोरों ने 27 जुलाई को सलाहुद्दीन के घर से छह बकरी चुराई थीं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से दो बकरी और 8400 रुपये बरामद किए गए हैं। न्यायालय ने तीनों को जेल भेजने का आदेश दिया है।
Sultanpur News: गोसाईगंज, संवाददाता गोसाईगंज पुलिस ने शनिवार को तीन बकरी चोरों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामले में दो बकरी और 84 सौ रुपए को बरामद किया है।थाना क्षेत्र बलुआगंज मलिकपुर निवासी सलाहुद्दीन के घर से 27 जुलाई की रात चोर छह बकरी चुरा ले गए थे। पुलिस ने 30 जुलाई को अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस को आरोपितों की तलाश थी। शुक्रवार दोपहर तीन बजे उपनिरीक्षक अशोक कुमार, हेडकांस्टेबल लाल बहादुर, ओमप्रकाश, संजय यादव, दीपक यादव की टीम ने बलरामऊ जंगल से मुनव्वर अहमद, आदिल उर्फ कल्लू निवासीगण बलुआगंज और मोहम्मद कामरान निवासी लोलेपुर कोतवाली नगर को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने आरोपितों के पास से दो बकरी और चार बकरी के बिक्री का 8400 रुपया बरामद किया है। थानाध्यक्ष अखण्डदेव मिश्रा ने बताया कि न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की है।
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