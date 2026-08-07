Sultanpur News: तीन सप्ताह से फूटी पाइपलाइन की मरम्मत शुरू
Sultanpur News: दोस्तपुर में एक अगस्त को प्रकाशित खबर के बाद जल निगम ने टूटी पाइपलाइन की मरम्मत शुरू की। पिछले तीन सप्ताह से पाइपलाइन में रिसाव के कारण प्रति दिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा था। समाचार प्रकाशित होने के बाद स्थानीय लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ।
Sultanpur News: दोस्तपुर, संवाददाता हिंदुस्तान अखबार में एक अगस्त को 'दो हफ्ते से टूटी पाइपलाइन, सड़क पर बह रहा पानी' शीर्षक से प्रकाशित खबर का असर शुक्रवार को देखने को मिला। खबर प्रकाशित होने के बाद जल निगम के कर्मचारी बभनैया पश्चिम स्थित मुख्य मार्ग पर पहुंचकर फूटी पेयजल पाइपलाइन की मरम्मत में जुट गए।करीब तीन सप्ताह से पाइपलाइन फूटने के कारण प्रतिदिन हजारों लीटर पेयजल सड़क पर बह रहा था। लगातार रिसाव से सड़क की सतह भी कमजोर होने लगी थी और किनारे गड्ढा बन जाने से राहगीरों व वाहन चालकों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायत भी की थी, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका था।
हिंदुस्तान में प्रमुखता से खबर प्रकाशित होने के बाद शुक्रवार को जल निगम की टीम मौके पर पहुंची और पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू कराया।
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