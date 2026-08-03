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Sultanpur News: मांगों को लेकर पैरावेटों ने रोका टीकाकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: लंभुआ में पैरावेट कर्मियों ने विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की। मांगें पूरी नहीं होने तक पशुओं के टीकाकरण कार्य का बहिष्कार जारी रहेगा। खुरपका-मुंहपका सहित अन्य रोगों के वैक्सीनेशन पर असर पड़ सकता है।

Sultanpur News: मांगों को लेकर पैरावेटों ने रोका टीकाकरण

Sultanpur News: लंभुआ, संवाददाता विभिन्न मांगों को लेकर पशु चिकित्सालय लम्भुआ में सोमवार को पैरावेट कर्मियों ने बैठक कर मागों के पूरा न होने तक पशुओं के टीकाकरण कार्य का बहिष्कार कर बैठक की। इसके चलते क्षेत्र में खुरपका-मुंहपका सहित अन्य रोगों के वैक्सीनेशन अभियान पर असर पड़ गया।

बैठक का विवरण

बैठक में पैरावेट संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक पशु गणना का मानदेय और सातवें चरण के टीकाकरण का लंबित भुगतान नहीं किया जाता, तब तक कोई भी पैरावेट टीकाकरण कार्य नहीं करेगा। जिला महासचिव अभिषेक मिश्रा ने बताया कि मांगों से संबंधित जानकारी विधान परिषद सदस्य शैलेंद्र सिंह को दी गई है। साथ ही जिलाधिकारी स्तर पर भी मामला उठाया गया है। मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक प्रस्तावित है, जिसमें समाधान निकलने की उम्मीद है।

मांगों का असर

बैठक में मौजूद कोषाध्यक्ष पैरावेट ने कहा कि मांगें पूरी न होने तक प्रदेशभर में पैरावेट टीकाकरण कार्य का बहिष्कार जारी रखेंगे। आवश्यकता पड़ने पर आंदोलन को लखनऊ तक ले जाया जाएगा। हाल ही में खुरपका-मुंहपका सहित अन्य संक्रामक रोगों के बचाव के लिए विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। पैरावेटों के बहिष्कार के फैसले से अभियान प्रभावित होने की संभावना है। बैठक में भानू प्रताप सिंह, अमित तिवारी, भास्कर यादव, रमाकांत शर्मा सहित अन्य पैरावेट मौजूद थे।

प्रश्नोत्तर

बैठक का मुख्य मुद्दा क्या था?
बैठक का मुख्य मुद्दा विभिन्न मांगों के पूरा न होने और टीकाकरण कार्य के बहिष्कार से संबंधित था।
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