Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: मान मनौव्वल के बाद अंतिम संस्कार को राजी हुए परिजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: बल्दीराय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में राम सुन्दर कोरी का शव मिलने के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। प्रशासन ने वार्ता के बाद अंतिम संस्कार करवाया। परिवार ने आरोपियों को पकड़ने और विवादित जमीन की पैमाइश करने की मांग की। पुलिस हत्या के मामले में अब तक ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची।

Sultanpur News: मान मनौव्वल के बाद अंतिम संस्कार को राजी हुए परिजन

Sultanpur News: बल्दीराय/पाराबाजार, संवाददाता। बल्दीराय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मजरे नटौली में शनिवार दोपहर को मिले राम सुन्दर कोरी के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी प्रभात सिंह, क्षेत्राधिकार आशुतोष कुमार तथा नायब तहसीलदार गुलाब सिंह के काफी मान मनौव्वल के बाद में परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने, विवादित जमीन की पैमाइश करने सहित कई मांगे रखी। प्रशासन ने मांगों को स्वीकार करते हुए अंतिम संस्कार करवाया। भीड़ को देखते हुए स्थिति संभालने के लिए नजदीकी थानों की पुलिस के साथ थाना बल्दीराय प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।

किसी नतीजे पर नहीं पहुंची पुलिस : इस मामले में पांच नामजद आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट,फोरेंसिक जांच और घटनास्थल से मिले सुरागों पर पूरी जांच टिकी हुई है। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि हत्या उसी स्थान पर हुई,जहां शव मिला,तो वहां संघर्ष के निशान क्यों नहीं मिले। वहीं जिस रास्ते पर शव पड़ा था,वहां दिनभर ग्रामीणों का आवागमन रहता है। इसके बावजूद कई घंटे तक किसी की नजर शव पर न पड़ना जांच को और उलझा रहा है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur News Crime News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।