Sultanpur News: मान मनौव्वल के बाद अंतिम संस्कार को राजी हुए परिजन
Sultanpur News: बल्दीराय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर में राम सुन्दर कोरी का शव मिलने के बाद परिवार ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। प्रशासन ने वार्ता के बाद अंतिम संस्कार करवाया। परिवार ने आरोपियों को पकड़ने और विवादित जमीन की पैमाइश करने की मांग की। पुलिस हत्या के मामले में अब तक ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंची।
Sultanpur News: बल्दीराय/पाराबाजार, संवाददाता। बल्दीराय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मजरे नटौली में शनिवार दोपहर को मिले राम सुन्दर कोरी के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। सूचना पर पहुंचे उप जिलाधिकारी प्रभात सिंह, क्षेत्राधिकार आशुतोष कुमार तथा नायब तहसीलदार गुलाब सिंह के काफी मान मनौव्वल के बाद में परिजन शव का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हुए। परिजनों ने आरोपियों को पकड़ने, विवादित जमीन की पैमाइश करने सहित कई मांगे रखी। प्रशासन ने मांगों को स्वीकार करते हुए अंतिम संस्कार करवाया। भीड़ को देखते हुए स्थिति संभालने के लिए नजदीकी थानों की पुलिस के साथ थाना बल्दीराय प्रभारी महेंद्र प्रताप सिंह मौजूद रहे।
किसी नतीजे पर नहीं पहुंची पुलिस : इस मामले में पांच नामजद आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होने के बावजूद पुलिस अब तक किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट,फोरेंसिक जांच और घटनास्थल से मिले सुरागों पर पूरी जांच टिकी हुई है। पुलिस की जांच में सबसे बड़ा सवाल यह है कि यदि हत्या उसी स्थान पर हुई,जहां शव मिला,तो वहां संघर्ष के निशान क्यों नहीं मिले। वहीं जिस रास्ते पर शव पड़ा था,वहां दिनभर ग्रामीणों का आवागमन रहता है। इसके बावजूद कई घंटे तक किसी की नजर शव पर न पड़ना जांच को और उलझा रहा है।
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