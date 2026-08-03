Sultanpur News: संदिग्ध हालत में युवक की मौत के मामले में तीन पर केस दर्ज

Sultanpur News: जयसिंहपुर, संवाददाता मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर सरैया गांव के युवक की मौत के मामले में जयसिंहपुर पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर तीन लोगों के ख़िलाफ़ केस दर्ज कर लिया है। रविवार को युवक का अंतिम संस्कार दियरा घाट पर किया गया। इसके पूर्व पीड़ित परिजनों की कुछ मांगे थी जिस पर अधिकारियों के आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों का आक्रोश शांत हुआ।मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी राम शिरोमणि का उनके पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद है। शुक्रवार को मोतिगरपुर पुलिस ने दोनों पक्षों का शांतिभंग में चालान किया था । राम शिरोमणि इसी मामले में जयसिंहपुर तहसील में था।

शाम को उसका भाई बालमुकुन्द(45) पुत्र सत्यनारायण उसे लेने के लिए घर से बाइक से निकला था। शनिवार सुबह बालमुकुन्द का शव जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बिरसिंहपुर बगियागांव मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के पास पड़ा मिला था। जयसिंहपुर पुलिस ने शिनाख्त के बाद घटना की जानकारी परिजनों को जानकारी दी थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रास्ते के पुराने विवाद के चलते बालमुकुंद की हत्या की गई। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो कोहराम मच गया। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश था। आक्रोश की जानकारी मिलने पर रविवार सुबह जयसिंहपुर सीओ सुनील कुमार सिंह, तहसीलदार मयंक मिश्रा पीड़ित के घर पहुंचे। आक्रोशित परिजनों ने मोतिगरपुर थानाध्यक्ष की कार्यशैली पर निलम्बन की कार्रवाई, आर्थिक सहायता दिलाये जाने, आरोपियों के सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जे को हटवाने समेत कई अन्य माँग कर रहे थे। जिस पर दोनों अधिकारियों ने परिजनों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। ढाढंस बधाने सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय पीड़ित के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों से हर सम्भव मदद की बात कही। इसके बाद मृतक के शव का अंतिम संस्कार दियरा घाट पर किया गया। जयसिंहपुर कोतवाल विवेक राय ने बताया कि मामले में मृतक के बेटे आयुष की तहरीर पर जयसिंहपुर पुलिस ने अद्याप्रसाद पुत्र सुखराज, सर्वेश पुत्र अद्याप्रसाद और विपिन पुत्र हौसला समेत तीन लोगों के ख़िलाफ़ हत्या का मुक़दमा दर्ज किया है। जांच की जा रही है।