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Sultanpur News: संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजन लगा रहे हत्या का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: जयसिंहपुर के भवानीपुर सरैया गांव में एक युवक का शव निर्माणाधीन पुल के पास मिला। युवक के परिजनों ने पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में यह सड़क हादसा लग रहा है। परिवार का दावा है कि पुराने विवाद के चलते उसे मारा गया है।

Sultanpur News: संदिग्ध हालत में युवक की मौत, परिजन लगा रहे हत्या का आरोप

Sultanpur News: जयसिंहपुर। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर सरैया गांव के एक युवक का शव निर्माणाधीन पुल के पास मिला। युवक शुक्रवार की शाम घर से भाई को लेने के लिए बाइक से निकला था। मृतक युवक के परिजन हत्या का आरोप पड़ोसी पर लगा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्ट्या,जांच में सड़क हादसे में युवक की मौत होने की बात सामने आई है। मोतिगरपुर थाना क्षेत्र के सरैया गांव निवासी राम शिरोमणि का उनके पड़ोसी से रास्ते को लेकर विवाद है। शुक्रवार को मोतिगरपुर पुलिस ने दोनों पक्षों का शांतिभंग में चालान किया था। राम शिरोमणि इसी मामले में जयसिंहपुर तहसील में था।

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शाम को उसका भाई बालमुकुन्द (45) पुत्र सत्यनारायण उसे लेने के लिए घर से बाइक से निकला था। सुबह बालमुकुन्द का शव जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के बिरसिंहपुर बगियागांव मार्ग पर निर्माणाधीन पुल के पास पड़ा मिला। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शिनाख्त के बाद घटना की जानकारी परिजनों को जानकारी दी तो घर में कोहराम मच गया। बिरसिंहपुर सौ बेड अस्पताल ले जाने पर बालमुकुंद को मृत घोषित किया गया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रास्ते के पुराने विवाद के चलते बालमुकुंद की हत्या की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि घटनास्थल और प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर मामला प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है। यदि जांच में हत्या के साक्ष्य मिलते हैं तो उसी के अनुरूप मुकदमा दर्ज कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

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