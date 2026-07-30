Sultanpur News: अतिक्रमण हटाओ अभियान चला,सवा कुंतल पॉलीथिन जब्त
Sultanpur News: सुलतानपुर में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 1.25 कुंतल पॉलीथिन जब्त की गई और 5 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए 3500 रुपये का अर्थदंड वसूल किया गया। यह अभियान मेडिकल कॉलेज चौक, पंजाबी मार्केट और घंटाघर तक चलाया गया। अधिशासी अधिकारी लाल चन्द्र सरोज के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।
Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। नगर पालिका की ओर से गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान टीम ने सवा कुंतल पॉलीथिन जब्त कर लिया। पांच दुकानदारों पर पटरी कब्जा के विरोध में कार्रवाई कर 3500 रुपए अर्थदंड वसूल किया। अधिशासी अधिकारी लाल चन्द्र सरोज की देखरेख में नगर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य बाजार मेडिकल कॉलेज चौराहा, पंजाबी मार्केट, चौक घंटाघर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। साथ ही शाहगंज चौराहा से डाकखाना चौराहा तक सड़क की दोनों पटरियों को मुक्त कराया। इस दौरान रोक के बाद भी पटरी पर दुकान सजाने वाले पांच दुकानदारों से 3500 रुपए अर्थदंड वसूल किया। इसके साथ ही सवा कुंतल पॉलीथिन भी बरामद किया।
यहां पुलिस विभाग के उपनिरीक्षक एवं पालिका के एई सन्तोष कुमार, जेई नीलम कुमारी, टीआई प्रवीण सिंह व अनूप कुमार भारती समेत पालिका कर्मीं रहे।
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