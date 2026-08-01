Sultanpur News: किसान गोष्ठी में किसानों को दीं अहम जानकारियां
Sultanpur News: बल्दीराय के ग्राम पंचायत सराय गोकुल में कृषि विभाग द्वारा मिलेटस पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कृषि और उद्यानिकी पर चर्चा की गई, जिसमें किसानों को धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण और फसलों की स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारी दी गई।
Sultanpur News: बल्दीराय, संवाददाता विकासखंड धनपतगंज के ग्राम पंचायत सराय गोकुल में मिलेटस पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन कृषि विभाग व एक कंपनी की ओर से किया गया। इस गोष्ठी में कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के बारे में किसानों को बताया गया।कृषि विज्ञान केंद्र बरासिन के कृषि वैज्ञानिक डॉ हिमांशु शेखर सिंह द्वारा खेती किसानी से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और किसानों को धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं रोगों से होने वाले नुकसान और उसके नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किया गया। डॉ शशांक शेखर सिंह की ओर से उद्यान की फसलों के बारे में भी बताया गया।स
हायक विकास अधिकारी (कृषि) मोहम्मद जुबेर द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को बताया गया। इस अवसर पर प्रभाकर तिवारी,अजीत श्रीवास्तव, विनय त्रिपाठी, अरविंद श्रीवास्तव, मनीष तिवारी, बीटीएम प्रदीप कुमार, एटीएम ओंकारनाथ, वित्तीय साक्षरता जन जागरूकता शिविर के लिए ईश्वरदत्त पांडेय, राजेंद्र प्रसाद पाठक, रमाशंकर तिवारी, महेंद्र सिंह, सत्यम, राजेश मौजूद रहे।
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