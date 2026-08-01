Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: किसान गोष्ठी में किसानों को दीं अहम जानकारियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: बल्दीराय के ग्राम पंचायत सराय गोकुल में कृषि विभाग द्वारा मिलेटस पुनरुद्धार कार्यक्रम के तहत किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस गोष्ठी में कृषि और उद्यानिकी पर चर्चा की गई, जिसमें किसानों को धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण और फसलों की स्वास्थ्य को लेकर अहम जानकारी दी गई।

Sultanpur News: किसान गोष्ठी में किसानों को दीं अहम जानकारियां

Sultanpur News: बल्दीराय, संवाददाता विकासखंड धनपतगंज के ग्राम पंचायत सराय गोकुल में मिलेटस पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन कृषि विभाग व एक कंपनी की ओर से किया गया। इस गोष्ठी में कृषि विभाग द्वारा संचालित समस्त योजनाओं के बारे में किसानों को बताया गया।कृषि विज्ञान केंद्र बरासिन के कृषि वैज्ञानिक डॉ हिमांशु शेखर सिंह द्वारा खेती किसानी से संबंधित विषयों पर चर्चा की गई और किसानों को धान के खेत में खरपतवार नियंत्रण एवं रोगों से होने वाले नुकसान और उसके नियंत्रण हेतु प्रशिक्षित किया गया। डॉ शशांक शेखर सिंह की ओर से उद्यान की फसलों के बारे में भी बताया गया।स

हायक विकास अधिकारी (कृषि) मोहम्मद जुबेर द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को बताया गया। इस अवसर पर प्रभाकर तिवारी,अजीत श्रीवास्तव, विनय त्रिपाठी, अरविंद श्रीवास्तव, मनीष तिवारी, बीटीएम प्रदीप कुमार, एटीएम ओंकारनाथ, वित्तीय साक्षरता जन जागरूकता शिविर के लिए ईश्वरदत्त पांडेय, राजेंद्र प्रसाद पाठक, रमाशंकर तिवारी, महेंद्र सिंह, सत्यम, राजेश मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।