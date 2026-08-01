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Sultanpur News: असलहे के बल पर लूट का आरोप, पुलिस बता रही मारपीट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: कूरेभार के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने तीन बदमाशों पर असलहे के बल पर 12 हजार रुपये, दो मोबाइल फोन और सोने का लॉकेट छीनने का आरोप लगाया है। पुलिस ने इसे लूट नहीं, बल्कि मारपीट का मामला बताते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।

Sultanpur News: असलहे के बल पर लूट का आरोप, पुलिस बता रही मारपीट

Sultanpur News: कूरेभार, संवाददाता। कूरेभार थाना क्षेत्र के एक मेडिकल स्टोर संचालक ने तीन बदमाशों पर असलहे के बल पर लूटपाट करने का आरोप लगाया है। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। वहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया इसे लूट नहीं बल्कि मारपीट का मामला बताते हुए जांच शुरू कर दी है। पीड़ित युवक, उमेश कुमार पुत्र राम सुरेश निवासी ग्राम लमकना,दूबेपुर ने बताया कि वह इरुल स्थित एक मेडिकल स्टोर संचालित करता है। शुक्रवार रात करीब 11 बजे वह काम समाप्त कर अपने घर लौट रहा था। घर से कुछ दूरी पहले बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाशों ने उसे रोक लिया।

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बदमाशों ने असलहा दिखाकर उससे लगभग 12 हजार रुपये नकद, दो मोबाइल फोन और एक सोने का लॉकेट छीन लिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही कूरेभार पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी तथा लूटे गए सामान की बरामदगी की मांग की है।इस मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक उपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया यह मामला लूट का नहीं बल्कि मारपीट का प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी के अनुरूप आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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