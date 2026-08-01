Sultanpur News: 27 युवाओं ने किया रक्तदान
Sultanpur News: सुलतानपुर में गायत्री परिवार की ओर से डॉ. सुधाकर सिंह की माता मोती देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित हुआ। इस शिविर में 27 युवाओं ने रक्तदान किया। कार्यक्रम में सर्जन डॉ. एके सिंह, डॉ. आरए वर्मा, और डॉ. सुभाष चंद्र समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
Sultanpur News: सुलतानपुर। गायत्री परिवार के जिला समन्वयक व बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सुधाकर सिंह की स्वर्गीय माता मोती देवी की पुण्यतिथि के अवसर पर शनिवार को स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित ब्लड बैंक में गायत्री परिवार की ओर से विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर 27 युवाओं ने रक्तदान किया। सर्जन डॉ. एके सिंह, डॉ.आरए वर्मा, डॉ. सुभाष चंद्र व अन्य मौजूद रहे।
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