Sultanpur News: फोन पर तलाक के बाद विवाहिता ने नहर में में लगाई छलांग

Sultanpur News: गोसाईगंज, संवाददाता रामचंद्रपुर गांव में विवाहिता ने बुधवार सुबह शारदा सहायक खंड 16 नहर पुल से बहते पानी में छलांग लगा दी। खेत से लौट रहे दंपति ने शोर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय खोताखोरों की मदद से महिला की तलाश में जुटी है।गोसाईगंज थाने के मूंगर तुरकहिया निवासी शारदा की बेटी हकीकुल का बीते नवंबर में मूंगर बेनी का पुरवा के शमशाद से निकाह हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया। हकीकुल अपने मायके में रहने लगी। हकीकुल की भाभी साजिदा का कहना था कि दहेज को लेकर उसको ससुरालीजन परेशान करते थे।

फोन पर पति शमशाद ने तीन तलाक दिया। जिससे हकीकुल परेशान थी। वहीं हकीकुल की मां ने बताया की शमशाद और उसकी बेटी का मंगलवार शाम को फोन पर विवाद हुआ। शमशाद ने फोन पर ही हकीकुल को तलाक दे दिया। बुधवार सुबह करीब दस बजे उनकी बेटी घर से निकली। सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने नहर के पुल से पानी में छलांग लगा दी है। पुल के पास उसके एक पैर का चप्पल और छाता मिला है। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष गोसाईगंज अखंड देव मिश्रा पुलिस फोर्स और फायर कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय खोताखोरों की मदद से पुलिस महिला की तलाश कर रही है। हकीकुल चार भाई और दो बहनों में छोटी है। थानाध्यक्ष अखण्डदेव मिश्रा ने बताया खोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। एसडीएम सन्दीप यादव ने बताया कि जरूरत पड़ने पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जाएगा।