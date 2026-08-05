Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: फोन पर तलाक के बाद विवाहिता ने नहर में में लगाई छलांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: गोसाईगंज के रामचंद्रपुर गांव में एक विवाहिता ने शारदा नहर पुल से छलांग लगा दी। उसकी शादी के कुछ ही दिन बाद पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया था। फोन पर तीन तलाक दिए जाने के बाद हकीकुल परेशान थी। पुलिस और स्थानीय खोताखोर उसे ढूंढने में जुटे हैं।

Sultanpur News: फोन पर तलाक के बाद विवाहिता ने नहर में में लगाई छलांग

Sultanpur News: गोसाईगंज, संवाददाता रामचंद्रपुर गांव में विवाहिता ने बुधवार सुबह शारदा सहायक खंड 16 नहर पुल से बहते पानी में छलांग लगा दी। खेत से लौट रहे दंपति ने शोर मचाया तो ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस स्थानीय खोताखोरों की मदद से महिला की तलाश में जुटी है।गोसाईगंज थाने के मूंगर तुरकहिया निवासी शारदा की बेटी हकीकुल का बीते नवंबर में मूंगर बेनी का पुरवा के शमशाद से निकाह हुआ था। शादी के कुछ दिन बाद से पति-पत्नी में विवाद शुरू हो गया। हकीकुल अपने मायके में रहने लगी। हकीकुल की भाभी साजिदा का कहना था कि दहेज को लेकर उसको ससुरालीजन परेशान करते थे।

फोन पर पति शमशाद ने तीन तलाक दिया। जिससे हकीकुल परेशान थी। वहीं हकीकुल की मां ने बताया की शमशाद और उसकी बेटी का मंगलवार शाम को फोन पर विवाद हुआ। शमशाद ने फोन पर ही हकीकुल को तलाक दे दिया। बुधवार सुबह करीब दस बजे उनकी बेटी घर से निकली। सुबह उन्हें सूचना मिली कि उनकी बेटी ने नहर के पुल से पानी में छलांग लगा दी है। पुल के पास उसके एक पैर का चप्पल और छाता मिला है। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष गोसाईगंज अखंड देव मिश्रा पुलिस फोर्स और फायर कर्मियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। स्थानीय खोताखोरों की मदद से पुलिस महिला की तलाश कर रही है। हकीकुल चार भाई और दो बहनों में छोटी है। थानाध्यक्ष अखण्डदेव मिश्रा ने बताया खोताखोरों की मदद से तलाश की जा रही है। एसडीएम सन्दीप यादव ने बताया कि जरूरत पड़ने पर एसडीआरएफ की टीम को बुलाया जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur News Divorce

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।