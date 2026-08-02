Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: बाजार से घर लौट रहे युवक पर हमला, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: बल्दीराय, संवाददाता बल्दीराय थाना क्षेत्र में घर लौट रहे युवक पर चार बदमाशों ने जानलेवा

Sultanpur News: बाजार से घर लौट रहे युवक पर हमला, केस दर्ज

Sultanpur News: बल्दीराय, संवाददाता बल्दीराय थाना क्षेत्र में घर लौट रहे युवक पर चार बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया। आरोप है कि रास्ता रोककर लाठी-डंडों से बेरहमी से पिटाई की गई और कट्टे से गोली मारने की धमकी दी गई। ग्रामीणों के पहुंचने की आहट मिलते ही आरोपी स्कूटी और डंडे मौके पर छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।ग्राम पंचायत आलामऊ निवासी सुनील कुमार पांडेय के मुताबिक, शनिवार की रात वे बल्दीराय बाजार से घर लौट रहे थे। बल्दीराय थाना क्षेत्र के पटैला बाग स्थित पानी की टंकी के पास पहले से घात लगाए बैठे चार युवक एक बाइक और स्कूटी से पहुंचे और उनका रास्ता रोक लिया।

ये भी पढ़ें:Ghazipur News: रिाहुहाीौैा

आरोप है कि हमलावरों ने लाठी-डंडों से हमला कर सिर और दाहिने हाथ में गंभीर चोटें पहुंचाईं और जान से मारने की धमकी दी। जान का खतरा देख वह बाइक छोड़कर गांव की ओर भागे। थानाध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि चार अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

ये भी पढ़ें:Ambedkar Nagar News: कोरियर डिलीवरी करने वाले दो युवकों पर जानलेवा हमला, मुकदमा दर्ज
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur News Crime News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।