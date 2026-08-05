Sultanpur News: एक माह से सड़क पर जानलेवा गड्ढा

Sultanpur News: कुड़वार, संवाददाता कुड़वार क्षेत्र में एक सड़क पर बना करीब तीन फीट गहरा जानलेवा गड्ढा पिछले एक माह से हादसों को दावत दे रहा है। इस मार्ग से प्रतिदिन सैकड़ों स्कूली बच्चे, ग्रामीण और दोपहिया-चारपहिया वाहन गुजरते हैं, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक इसकी मरम्मत नहीं करा सका है। स्थानीय लोगों में इसे लेकर रोष व्याप्त है।कुड़वार पावर हाउस के सामने से बाबू का पुरवा होते हुए मंगापुर के पास कुड़वार-अलीगंज मार्ग से जुड़ने वाली सड़क वचनपुर गांव के निकट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के बीच बने गहरे गड्ढे के कारण उसका एक हिस्सा भी धंस गया है।

ग्राम प्रधान राजकुमार यादव ने कुछ दिन पहले गड्ढे में एक ट्रॉली मिट्टी डलवाकर आवागमन सुचारु कराने का प्रयास किया था, लेकिन लगातार हुई बारिश में मिट्टी बह जाने से स्थिति पहले से अधिक गंभीर हो गई। इसी मार्ग से प्राथमिक विद्यालय वचनपुर और कंपोजिट विद्यालय कुड़वार द्वितीय के छात्र-छात्राएं प्रतिदिन स्कूल आते-जाते हैं। सुबह स्कूल खुलने और छुट्टी के समय यहां दुर्घटना की आशंका सबसे अधिक रहती है। वहीं अलीगंज की ओर आने जाने वाले वाहन चालक भी इस सड़क का व्यापक उपयोग करते हैं। गड्ढे की जानकारी न होने पर अचानक ब्रेक लगाने या वाहन असंतुलित होने से हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग से तत्काल सड़क की मरम्मत कराने की मांग की है। इस संबंध में लोक निर्माण विभाग के अवर अभियंता अनुराग गुप्ता ने बताया कि क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत का कार्य शीघ्र कराया जाएगा।