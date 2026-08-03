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Sultanpur News: दो दिवसीय दिव्यांगजन रोजगार मेला शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पयागीपुर में 6 से 8 तारीख को दिव्यांगजन रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें 18 से 35 वर्ष के शिक्षित और बेरोजगार दिव्यांगजन भाग ले सकते हैं। यह मेला पूरी तरह निशुल्क है, और दिव्यांगजनों को यात्रा व्यवस्था खुद करनी होगी।

Sultanpur News: दो दिवसीय दिव्यांगजन रोजगार मेला शुरू

Sultanpur News: सुलतानपुर। मिशन निर्देशक और कौशल विकास लखनऊ के निर्देशन में दो दिवसीय दिव्यांगजन रोजगार मेला छह से आठ तक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पयागीपुर में आयोजित किया गया है। इसमें जिले व प्रदेश की कई प्रतिष्ठित कम्पनियां प्रतिभाग करेंगे। दिव्यांगजन रोजगार मेले में ऐसे शिक्षित एवं बेरोजगार दिव्यांगजन जिनकी उम्र 18 से 35 वर्ष हो वह अपने समस्त शैक्षिक प्रमामपत्रों के साथ रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। रोजगार मेले में आने-जाने की व्यवस्था दिव्यांगजनों को खुद करनी होगी। रोजगार मेला पूरी तरह से निशुल्क होगा।

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