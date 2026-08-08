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Sultanpur News: गड्ढे में पलटा ई-रिक्शा, बाल-बाल बचे सवार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: दोस्तपुर नगर पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क और इंटरलॉकिंग मरम्मत के काम में कमी से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को गड्ढे में एक ई-रिक्शा पलटने का हादसा हुआ, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ। स्थानीय लोग सड़क की खराब स्थिति को लेकर शिकायत कर रहे हैं।

Sultanpur News: गड्ढे में पलटा ई-रिक्शा, बाल-बाल बचे सवार

Sultanpur News: दोस्तपुर, संवाददाता। नगर पंचायत दोस्तपुर में जल जीवन मिशन के तहत खोदी गई सड़क और इंटरलॉकिंग की मरम्मत सही ने नहीं होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को डाकखाना गली में सड़क किनारे खोदे गए गड्ढे में एक ई-रिक्शा पलट गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इसी तरह बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने पाइप लाइन डालने के लिए खोदी गई इंटरलॉकिंग में शनिवार को एक पिकअप का पहिया फंस गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि खुदाई के बाद गड्ढों को ठीक से नहीं भरा गया है, जिससे आए दिन वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और हादसे की आशंका बनी रहती है।

नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि रमेश सोनकर ने बताया कि क्षेत्र में जल निगम की ओर से काम कराया जा रहा है। खुदाई के बाद सड़क और इंटरलॉकिंग की स्थिति ठीक कराने के लिए जल निगम को पत्र लिखा जा रहा है।

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