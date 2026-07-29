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Sultanpur News: जांच में सहयोग न करने पर सचिव निलंबित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर के मेवपुरबरचौली गांव के ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार को जांच में सहयोग ना देने के कारण निलंबित कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई, जिसमें चार सदस्यीय समिति बनाई गई है। यह निर्णय विकास कार्यों में अनियमितता की जांच की मांग पर लिया गया।

Sultanpur News: जांच में सहयोग न करने पर सचिव निलंबित

Sultanpur News: सुलतानपुर। करौंदीकला के मेवपुरबरचौली गांव की जांच में सहयोग नहीं करने व अभिलेख नही मुहैया कराना ग्राम विकास अधिकारी को मंहगा पड़ा। जांच के सहयोग नही करने के आरोप में डीएम के आदेश पर डीडीओ ने ग्राम विकास अधिकारी अमित कुमार को निलंबित कर दिया है। मामले की जांच के लिए चार सदस्यी कमेटी गठित की गई है। विकास खंड करौदीकला की ग्राम पंचायत मेवपुरबरचौली में एक शिकायतकर्ता की ओर से ग्राम पंचायत में विकास कार्यो में अनियमितता की जांच कराने की मांग की गई थी। गांव के ग्राम विकास अधिकारी की ओर से जांच अधिकारी को अभिलेख नही उपलब्ध कराया गया।

जिससे मामले कोर्ट पहुंच गया। जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच में सहयोग नही करने व अभिलेख नही उपलब्ध कराने के आरोप में ग्राम विकास अधिकारी अमित को निलंबित करने का आदेश दिया। डीएम के आदेश पर जिला विकास अधिकारी गजेन्द्र तिवारी ने सचिव को निलंबित करने की कार्रवाई की है। इसके साथ मामले की जांच के लिए अतिरिक्त मजिस्ट्रेट विनीत कुमार, डीपीआरओ, उपायुक्त स्वतरोजगार, अधिशासी अभियंता आरईडी को नामित किया गया है। डीपीआरओ अभिषेक कुमार शुक्ल ने बताया कि डीएम के आदेश पर उक्त कार्रवाई की गई है।

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