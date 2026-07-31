Sultanpur News: पुष्टाहार निर्माण इकाई का विधायक ने किया निरीक्षण
Sultanpur News: गोसाईगंज के सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने जयसिंहपुर के मुइली में पुष्टाहार निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। उन्होंने कच्चे माल और तैयार उत्पाद की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई लोग अनुपस्थित पाए गए, जिसके बाद सुधार के निर्देश दिए गए। महिला उद्योग योजना के तहत महिलाओं को स्वावलंबी बनाया जा रहा है।
Sultanpur News: गोसाईगंज, संवाददाता। सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने शुक्रवार को बीडीओ के साथ जयसिंहपुर के मुइली स्थित पुष्टाहार निर्माण इकाई का निरीक्षण किया। विधायक ने कच्चे माल के भंडारण के साथ ही तैयार किए गए उत्पाद के बारे में जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई लोग अनुपस्थित पाए गए। विधायक ने व्यवस्था में सुधार के निर्देश दिए हैं। सौभाग्य प्रेरणा महिला उद्योग योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वावलंबी बनाने व उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुइली में पुष्टाहार इकाई संचालित है। जिसमें समूह की महिलाएं कच्चे माल से गर्भवती व धात्री महिलाओं के अलावा बच्चों के लिए पुष्टाहार बनाती हैं।
विधायक ने खंड विकास अधिकारी को कच्चे माल के भंडारण स्टाक व बनाए गए उत्पाद के वितरण की डिटेल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए है। भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने कहा कि शिकायत मिलने पर पुष्टाहार निर्माण इकाई का निरीक्षण किया गया। कुछ कमियां पाई गई है, जिन्हें सुधारने के निर्देश दिए गए हैं। इस मौके पर एडीओ आईएसबी सुरेंद्र विश्वकर्मा, प्रधान अलावलपुर राघव राम मिश्र, रत्नेश तिवारी, कृष्ण कुमार अग्रहरि, राजू तिवारी आदि मौजूद रहे।
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