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Sultanpur News: बिरसिंहपुर में अन्नपूर्णा भवन का हुआ लोकार्पण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: जयसिंहपुर में सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने प्रदेश सरकार के गांवों के विकास और मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया। विधायक ने सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए क्षेत्रवासियों से अपील की। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

Sultanpur News: बिरसिंहपुर में अन्नपूर्णा भवन का हुआ लोकार्पण

Sultanpur News: जयसिंहपुर, संवाददाता। सदर विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने शुक्रवार को बिरसिंहपुर में नवनिर्मित अन्नपूर्णा भवन का लोकार्पण किया। वैदिक मंत्रोच्चार और फीता काटकर भवन का शुभारंभ करते हुए विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और हर वर्ग के हित में योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने केंद्र और प्रदेश सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि विकास की यह गति आगे भी निरंतर जारी रहेगी।

उन्होंने क्षेत्रवासियों से सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान जयसिंहपुर बीडीओ, सचिव प्रमोद कुमार, प्रधानपति इंद्रभान सिंह, विवेक सिंह, राकेश सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

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