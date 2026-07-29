Sultanpur News: हाइटेक नर्सरी में तैयार हुआ पपीता व सब्जी के पौध
Sultanpur News: सुलतानपुर के इटकौली में एक करोड़ से ज्यादा की लागत से हाइटेक नर्सरी तैयार की गई है, जिससे किसानों को अच्छे प्रजाति के पपीता और सब्जियों के पौधे आसानी से मिलेंगे। उद्यान विभाग के सहयोग से यहां 50 हजार पौधे तैयार किए गए हैं। किसान अब सीधे नर्सरी से पौधे खरीद सकते हैं।
Sultanpur News: सुलतानपुर। इटकौली में एक करोड़ से अधिक की लागत से तैयार हाइटेक नर्सरी का लाभ किसानों को मिलेगा। अच्छे प्रजाति के पपीते के पौध व सब्जी की बेहन लाने के लिए दूर-दराज की नर्सरियों में नही जाना होगा। उद्यान विभाग के सहयोग से नर्सरी में पपीता व सब्जी के 50 हजार से पौधों को तैयार किया गया है। जिसे किसान खरीदकर रोपाई कर सकते है। जिले के इटकौली में स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र की नर्सरी को उद्यान विभाग के माध्यम से हाइटेक बनाय गया है। शासन की ओर से नामित संस्था के ओर से नर्सरी को हाइटेक बनाने के बाद हैंडओवर कर दिया।
नर्सरी के संचालन के लिए एक संस्था के माध्यम से किया जा रहा है। उद्यान विभाग की देखरेख में हाइटेक नर्सरी में रेड लेडी पपीता 25हजार,पपीता 50 हजार, कद़दू वर्गीय सब्जियों के 20 हजार, मिर्च के 15हजार व बैगन के 20 हजार पौधे तैयार करने के लिए वेहन डाली गई है। उद्यान निरीक्षक पवन सिंह ने बताया कि हाइटेक नर्सरी में सब्जी की बेहन तैयार होने से किसानों को खेती करना आसान होगा। अच्छी प्रजाति के पपीता की बेहन जिले में निर्धारित मूल्य में मिलने लगी है। इसके साथ ही किसान अपना बीज देकर हाइटेक नर्सरी में बेहन तैयार करा सकते है। प्रति पौध निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।