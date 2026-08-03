Sultanpur News: सावन के पहले सोमवार को हुई बारिश, धान की फसल को मिली संजीवनी

Sultanpur News: सुलतानपुर। जिले मे सावन के पहले सोमवार को हुई झमाझम बारिश से सूख रही धान की फसल को संजीवनी मिली है। बारिश के बाद दिनभर आसमान में बादल छाए रहने से गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। शाम को फिर कुछ क्षेत्रों में बारिश होने से कई स्थानों पर जलभराव हो गया है। सुबह के समय बारिश होने से स्कूली बच्चों को भीगकर स्कूल जाना पड़ा। बारिश के चलते अमहट किसान मंडी में जलभराव की समस्या के कारण किसानों व व्यापारियों को समस्या हुई। जिले में अगस्त माह में पहले दिन बारिश होने से सूख रही धान की फसल को काफी राहत मिली है।

सोमवार को भोर से शुरू हुई बारिश सुबह आठ बजे तक जारी रही। एक घंटे से अधिक समय तक बारिश होने से कई मोहल्ले में जलभराव हो गया है। बारिश के पानी से धान की फसल हरी-भरी दिखाई देने लगी है। अमहट किसान मंडी में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने से किसानों व व्यापारियों को अपना उत्पाद बिक्री करने में काफी समस्या हुई। शहर के सब्जी मंडी में बारिश से कीचड़ हो गया है। महाकालेश्वर मंदिर,एमजीएस चौराहा, बघराजपुर, पयागीपुर रेलवे क्रासिंग, योगीबीर, विनोवापुरी नरायनपुरम में सड़क पर बारिश का पानी जमा हो गया है। जिससे स्कूली बच्चों को पानी से होकर जाना पड़ा। एक घंटे से अधिक समय में 15 मिमी से अधिक बारिश हुई है। बारिश के बाद आसमान में बादल होने से अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। इससे आर्द्रता अधिकतम 89 व न्यूनतम 68 फीसदी रिकार्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक अमरनाथ मिश्र ने बताया कि आसमान में हल्के बादल छाए रहने व मध्यम बारिश होने की संभावना है।