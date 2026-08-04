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Sultanpur News: तेज बारिश से प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक परिसर में जलभराव, कार्यालयों में घुसा पानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: मंगलवार सुबह की मूसलाधार बारिश ने प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक में नाली सफाई की व्यवस्था को उजागर किया। बारिश के कारण ब्लॉक कार्यालय में जलभराव हुआ, जिससे कार्य प्रभावित हुआ और कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जलनिकासी की उचित व्यवस्था की मांग की जा रही है।

Sultanpur News: तेज बारिश से प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक परिसर में जलभराव, कार्यालयों में घुसा पानी

Sultanpur News: चांदा, संवाददाता। मंगलवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने नाली सफाई की व्यवस्था की कलई खोल दी। इस दौरान बरसात होने पर प्रतापपुर कमैचा ब्लॉक परिसर में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। तेज बारिश के चलते ब्लॉक कार्यालय के कई कमरों और कर्मचारियों के केबिन में पानी घुस गया। इससे कार्यालय का कामकाज प्रभावित हुआ और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मंगलवार सुबह करीब नौ बजे से क्षेत्र में तेज बारिश शुरू हो गई। लगातार हुई बारिश के कारण ब्लॉक परिसर में पानी जमा हो गया। देखते ही देखते पानी कार्यालय के विभिन्न कमरों और केबिन तक पहुंच गया।

कई जगह पानी भर जाने से जरूरी अभिलेखों और कार्यालयी सामान को सुरक्षित रखने में कर्मचारियों को मशक्कत करनी पड़ी। खंड विकास अधिकारी आलोक कुमार जब ब्लॉक कार्यालय पहुंचे तो उनके कार्यालय में भी पानी भरा हुआ था। कार्यालय में बैठकर काम करना मुश्किल होने पर सभागार में बैठ कर कार्य किया। इस दौरान बारिश और जलभराव के कारण प्रभावित हुए कार्यालयी कार्यों को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। ब्लॉक परिसर में जलनिकासी की उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण बारिश के दौरान हर बार जलभराव की समस्या सामने आने की बात कही जा रही है। कर्मचारियों और ब्लॉक आने वाले ग्रामीणों ने परिसर में जलनिकासी की स्थायी व्यवस्था कराए जाने की मांग की है, ताकि बारिश के दौरान कार्यालयों में पानी न घुसे और सरकारी कामकाज प्रभावित न हो।बारिश के दौरान गिरा मकान का छज्जा : तेज बारिश के दौरान हवा चलने पर नगर पंचायत कोइरीपुर के मोहल्ला पंतनगर में सड़क किनारे स्थित एक मकान का छज्जा ढह गया। जिससे बड़ी घटना होने से बची। क्योंकि इसी मार्ग से लोगों का आवागमन होता है, यह संयोग ही था कि जिस समय छज्जा गिरा वहां कोई नहीं था। इसी तरह शाहपुर जंगल से बनभोकर गांव को जोड़ने वाला खड़ंजा सड़क मार्ग भी तेज बारिश के कारण आधे से ज्यादा कट कर बह गया । जिससे लोगों को आवागमन की दिक्कत हो गई । सीएससी प्रतापपुर कमैचा में भी तेज वर्षा के कारण परिसर में जल भराव हो गया । जिससे लोगो को आवागमन की दिक्कत हो रही थी ।

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