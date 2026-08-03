Sultanpur News: घर लौट रहे युवक को मारी गोली, ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर
Sultanpur News: कुड़वार के मिर्जा सफीर बेग (40) पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने गोली चलाई। गंभीर अवस्था में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जिला मेडिकल कॉलेज और ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। सफीर मुंबई में कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं और भूमि विवाद के सिलसिले में हमला होने का संदेह है। पुलिस जांच कर रही है।
Sultanpur News: कुड़वार, संवाददाता चार पहिया वाहन से घर लौट रहे एक युवक को अज्ञात मोटरसाइकिल सवार बदमाश ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, फिर जिला मेडिकल कॉलेज और बाद में ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच में जुटी है।बन्धुआकला थाना क्षेत्र के अतागंज मजरे हसनपुर निवासी मिर्जा सफीर बेग (40) रविवार रात करीब साढ़े दस बजे अपने चार पहिया गाड़ी से घर जा रहे थे। कुड़वार थाना क्षेत्र के महराजगंज-अझुई मार्ग पर पहुंचते ही अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने उन पर गोली चला दी।
गोली पेट के बगल से आर-पार हो गई। घायल अवस्था में सफीर ने स्वयं पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सफीर मुंबई में कंस्ट्रक्शन का कारोबार करते हैं। वर्ष 2023 में उन्होंने अझुई गांव की एक भूमि के के लिए लगभग 69 लाख रुपये दिए थे, लेकिन अब तक बैनामा नहीं हो सका है, जिसे लेकर विवाद चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार यादव ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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