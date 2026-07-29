Sultanpur News: जिलेभर में धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा

Sultanpur News: सुलतानपुर,संवाददाता। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को जिले में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान गुरु पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए। तथा गुरु की पूजा हुई। महर्षि विद्या मंदिर सुलतानपुर में गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व बुधवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य अतिथि के जटाशंकर यादव सह जिला विद्यालय निरीक्षक का स्वागत विद्यालय के प्रधानाचार्य जेएन उपाध्याय ने बुके भेंट कर किया। तत्पश्चात ध्यान एवं सिद्धि प्रशासक शैलेंद्र पाण्डेय के नेतृत्व में सभी ने परंपरागत गुरु पूजा की। गुरु पूर्णिमा पर चांदा में सेवानिवृत्त गुरुजन हुए सम्मानित: चांदा, संवाद के अनुसार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चांदा में शिक्षा और गुरु परंपरा को समर्पित एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन बुधवार को किया गया।

इस अवसर पर समाज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 100 से अधिक सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया गया । सम्मान समारोह में ब्लॉक प्रमुख प्रतापपुर कमैचा सुषमा जायसवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी तथा भाजपा जिला मंत्री अरुण जायसवाल आदि रहे। अतिथियों ने शिक्षकों को अंगवस्त्र, स्मृति चिह्न एवं सम्मान पत्र भेंट कर उनके लंबे शैक्षिक योगदान को नमन किया गया।अघोरपीठ बाबा सत्यनाथ मठ में धूमधाम से मनाई गई गुरु पूर्णिमा: मोतिगंरपुर संवाद के अनुसार अघोरपीठ बाबा सत्यनाथ मठ अल्देमऊ नूरपुर में बुधवार को गुरु पूर्णिमा महोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। मठ के पीठाधीश्वर अवधूत उग्र चण्डेश्वर कपाली बाबा के संरक्षण एवं सान्निध्य में संपन्न हुआ। सबसे पहले नौ नाथ बाबा सत्यनाथ की चरण पादुका का विशेष पूजन किया गया। इसके बाद आदि गुरु भगवान दत्तात्रेय का विशेष अभिषेक पूजन-अर्चन अघोर परम्परा की तांत्रोक्त विधि से किया गया। इस मौके पर डॉ. सुशील कुमार पाण्डेय साहित्येंदु, डॉ. करुणेश भट्ट, डॉ. रामप्यारे प्रजापति, मथुरा प्रसाद सिंह जटायु,हनुमान प्रसाद सिंह ने विचार व्यक्त किए।