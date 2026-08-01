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Sultanpur News: अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई, पांच गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: गोसाईंगंज पुलिस ने गोसाईंगंज और बल्दीराय में अवैध शराब के साथ तीन और दो आरोपितों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने विभिन्न स्थानों से शराब की बोतलें और कच्ची शराब बरामद की। कार्रवाई में शराब दुकानों का औचक निरीक्षण भी किया गया।

Sultanpur News: अवैध शराब के कारोबारियों पर कार्रवाई, पांच गिरफ्तार

Sultanpur News: गोसाईगंज। गोसाईंगंज पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से अंग्रेजी और अवैध कच्ची शराब के साथ तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले में तीनों आरोपितों पर मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बल्दीराय में भी दो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने फतेहपुर संगत मार्ग से विजय निषाद निवासी फतेहपुर संगत को पांच लीटर कच्ची शराब के साथ और इटकौली जयसिंहपुर मार्ग से शिवम मिश्रा निवासी हमजाबाद और सुनील यादव निवासी गोपी का पुरवा बरौंसा थाना जयसिंहपुर को गिरफ्तार किया। इन दोनों के कब्जे से पुलिस ने 19 अंग्रेजी शराब की बोतल और दो प्लास्टिक की बोतलों में अवैध कच्ची शराब को बरामद किया।

पुलिस ने तीनों के खिलाफ आबकारी अधिनियम में केस दर्ज करने की कार्रवाई की है। तीनों आरोपित अवैध रूप से शराब बेचने का कार्य करते थे। थानाध्यक्ष अखण्डदेव मिश्रा ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई है।बल्दीराय संवाद के अननुसार पारा नई बस्ती और नेमा का पुरवा अरवल में आबकारी व पुलिस की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की,जबकि मौके पर ही करीब 100 किलो लहन नष्ट कर दिया। कार्रवाई के दौरान पारा नई बस्ती निवासी हरेंद्र और उनकी पत्नी लक्ष्मी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आबकारी निरीक्षक नेहा श्रीवास्तव और पारा पुलिस चौकी प्रभारी संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में चली कार्रवाई में दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसके बाद टीम ने क्षेत्र की शराब दुकानों का औचक निरीक्षण कर स्टॉक का सत्यापन किया और गुप्त रूप से टेस्ट परचेज कर बिक्री व्यवस्था की जांच की। कबाड़ियों की दुकानों और ईंट-भट्ठों की भी सघन तलाशी ली गई।

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