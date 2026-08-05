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Sultanpur News: मत्स्य विभाग की योजनाओं का आवेदन 10 अगस्त तक कर सकेंगे

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन

Sultanpur News: मत्स्य विभाग की योजनाओं का आवेदन 10 अगस्त तक कर सकेंगे

Sultanpur News: सुलतानपुर, संवाददाता मत्स्य विभाग द्वारा संचालित राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब इच्छुक मत्स्य पालक एवं लाभार्थी 10 अगस्त 2026 तक विभागीय पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि पांच अगस्त निर्धारित थी।मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मत्स्य पालक विकास अभिकरण, सुल्तानपुर) रमाकांत पाण्डेय ने बताया कि पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से आवेदन की समय-सीमा बढ़ाई गई है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, सघन मत्स्य पालन के लिए एयरेशन सिस्टम स्थापना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना, मत्स्य पालक कल्याण कोष, अंतर्देशीय खारे जल क्षेत्रों में नए तालाब निर्माण, मोती संवर्धन योजना तथा विशिष्ट प्रजाति की मत्स्य हैचरी स्थापना योजना सहित विभिन्न योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक योजना के लिए अलग-अलग आवेदन करना होगा। पात्रता, आवश्यक अभिलेख, इकाई लागत एवं अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 10 अगस्त तक अपना आवेदन सुनिश्चित करें।

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