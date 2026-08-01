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Sultanpur News: सेवानिवृत्त लेखपाल को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
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Sultanpur News: बल्दीराय तहसील में वरिष्ठ लेखपाल नंद किशोर विश्वकर्मा की सेवानिवृत्ति पर शनिवार को उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना कर उन्हें स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

Sultanpur News: सेवानिवृत्त लेखपाल को दी गई विदाई

Sultanpur News: बल्दीराय। बल्दीराय तहसील में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले वरिष्ठ लेखपाल नंद किशोर विश्वकर्मा के सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को लेखपाल संघ की ओर से विदाई दी गइ्र। समारोह में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और परिजनों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की। इस मौके पर उपजिलाधिकारी प्रभात कुमार सिंह व अन्य मौजूद रहे।

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