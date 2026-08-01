Sultanpur News: सेवानिवृत्त लेखपाल को दी गई विदाई
Sultanpur News: बल्दीराय तहसील में वरिष्ठ लेखपाल नंद किशोर विश्वकर्मा की सेवानिवृत्ति पर शनिवार को उनके सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारियों ने उनके कार्यकाल की सराहना कर उन्हें स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की शुभकामनाएं दीं।
Sultanpur News: बल्दीराय। बल्दीराय तहसील में लंबे समय तक अपनी सेवाएं देने वाले वरिष्ठ लेखपाल नंद किशोर विश्वकर्मा के सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को लेखपाल संघ की ओर से विदाई दी गइ्र। समारोह में उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और परिजनों ने उनके कार्यकाल की सराहना करते हुए स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की। इस मौके पर उपजिलाधिकारी प्रभात कुमार सिंह व अन्य मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।