Sultanpur News: रिटायर्ड दीवानी कर्मी को दी गई विदाई
Sultanpur News: सुलतानपुर में, दीवानी सिविल कोर्ट के पेशकार संजय कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने के बाद भावभीनी विदाई प्राप्त की। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार और कई वकील भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
Sultanpur News: सुलतानपुर। दीवानी में सिविल दक्षिणी कोर्ट के पेशकार संजय कुमार श्रीवास्तव शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार ने सेवानिवृत्त कर्मचारी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। यहां, संदीप श्रीवास्तव, फूलचन्द, अमित श्रीवास्तव, राकेश यादव, विनोद मौर्य समेत बड़ी संख्या में वकील और कर्मचारी मौजूद रहे।
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