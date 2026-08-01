Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Sultanpur News: रिटायर्ड दीवानी कर्मी को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सुल्तानपुर
Follow us on Google News
share

Sultanpur News: सुलतानपुर में, दीवानी सिविल कोर्ट के पेशकार संजय कुमार श्रीवास्तव ने शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने के बाद भावभीनी विदाई प्राप्त की। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दीं। जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार और कई वकील भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

Sultanpur News: रिटायर्ड दीवानी कर्मी को दी गई विदाई

Sultanpur News: सुलतानपुर। दीवानी में सिविल दक्षिणी कोर्ट के पेशकार संजय कुमार श्रीवास्तव शुक्रवार को सेवानिवृत्त हो गए। न्यायिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। जनपद न्यायाधीश सुनील कुमार ने सेवानिवृत्त कर्मचारी को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। यहां, संदीप श्रीवास्तव, फूलचन्द, अमित श्रीवास्तव, राकेश यादव, विनोद मौर्य समेत बड़ी संख्या में वकील और कर्मचारी मौजूद रहे।

ये भी पढ़ें:Prayagraj News: रिटायर हुए राजू मलिक, अफसरों ने दी विदाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanpur Latest News Sultanpur Sultanpur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।